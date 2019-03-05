"Lisanslı depoculuk yatırımlarını artırarak fiyat istikrarını yakalayabiliriz"

Turizm gelirlerinin artırılması için yemek kültürünün ön plana çıkarılması gerektiğini belirten Pakdemirli, "Gaziantep'in bu alanda kendini geliştireceğine inanıyorum. Bu anlamda nasıl ki insanlar yemek yemek için Fransa'ya gidiyorsa Gaziantep'e de gelsin istiyorum. Bu konuda bakanlık olarak gereken desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

GAZİANTEP (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ürün fiyatlarında istikrarın yakalanması açısından lisanslı depoculuğun önemli olduğunu belirterek, "Tüketiciyi kollamak ve üreticinin zarar görmesini engellemek için lisanslı depoculukla ilgili yatırımları 2-3 kat artırarak fiyat istikrarını yakalayabiliriz. Yarın öbür gün 'şunun fiyatı arttı' dememek için fiyat istikrarını sağlamalıyız." dedi.

Türkiye'nin her ürününün birer hikayeyle ön plana çıkarılabileceğini dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bizim ürünlerimizin hemen hepsi bu hikayeyi hak ediyor. Gaziantep zaten bu işi iyi yapıyor. Bunu bir tık daha ileriye taşımamız gerekiyor. Gaziantep'te bugün temelini atacağımız lisanslı depoculuğu çok önemsiyoruz. Tüketiciyi kollamak ve üreticinin zarar görmesini engellemek için lisanslı depoculukla ilgili yatırımları 2-3 kat artırarak fiyat istikrarını yakalayabiliriz. Yarın öbür gün 'şunun fiyatı arttı' dememek için fiyat istikrarını sağlamalıyız."

Pakdemirli, lisanslı depoculuk sayesinde üreticinin ürününü istediği şekilde paraya tahvil edebileceğini, tüketicinin de ürünün olmadığı zamanlarda baklavasını pahalıya yemek zorunda kalmayacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"ABD'deki gibi gelir sigortalı ürün çıkaralım istedim. Buna da gayret gösterdik. Yurt dışı borsalarıyla bu işi nasıl yaparız diye görüştük, ciddi çalışma ortaya koyduk. Asıl olay burada. Lisanslı depoculuk arttıkça belki desteğe de gerek kalmayacak. Ürünününüzün fiyatını biliyorsunuz, ne kadar çıkacağını biliyorsunuz, sezonda kaça satacağınızı biliyorsunuz. Ürünle ilgili belirsizlik ortadan kalktıysa, belki önümüzdeki dönemde desteğe de gerek kalmayacak. Saklama koşulları da çok önemli. Doğru ürünün, doğru yerde saklanması çok önemli. Ege'de üretici zeytini toplar, saklamaya verir, finansal zorunluluk ortaya çıktığında ürünü kaybedebiliyorsunuz. Lisanslı depoculuğu geliştirdikçe, üretici adına bu riski de ortadan kaldırmış oluyorsunuz."