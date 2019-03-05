FİNANS

"Lisanslı depoculuk yatırımlarını artırarak fiyat istikrarını yakalayabiliriz"

FİNANS HABERLERİ  | 05.03.2019 16:24 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Tüketiciyi kollamak ve üreticinin zarar görmesini engellemek için lisanslı depoculukla ilgili yatırımları 2-3 kat artırarak fiyat istikrarını yakalayabiliriz. Yarın öbür gün 'şunun fiyatı arttı' dememek için fiyat istikrarını sağlamalıyız" - "Nasıl ki insanlar yemek yemek için Fransa'ya gidiyorsa Gaziantep'e de gelsin istiyorum. Bu konuda bakanlık olarak gereken desteği vermeye hazırız"

GAZİANTEP (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ürün fiyatlarında istikrarın yakalanması açısından lisanslı depoculuğun önemli olduğunu belirterek, "Tüketiciyi kollamak ve üreticinin zarar görmesini engellemek için lisanslı depoculukla ilgili yatırımları 2-3 kat artırarak fiyat istikrarını yakalayabiliriz. Yarın öbür gün 'şunun fiyatı arttı' dememek için fiyat istikrarını sağlamalıyız." dedi.

Pakdemirli, Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) tarafından kentin önemli tarım ürünlerinden Antep fıstığının depolanması için yaptırılacak lisanslı deponun temel atma töreninde konuştu.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'de gastronomi turizminin her geçen yıl geliştiğini, şehirlerin bu alana yönelmesi gerektiğini söyledi.

Turizm gelirlerinin artırılması için yemek kültürünün ön plana çıkarılması gerektiğini belirten Pakdemirli, "Gaziantep'in bu alanda kendini geliştireceğine inanıyorum. Bu anlamda nasıl ki insanlar yemek yemek için Fransa'ya gidiyorsa Gaziantep'e de gelsin istiyorum. Bu konuda bakanlık olarak gereken desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin her ürününün birer hikayeyle ön plana çıkarılabileceğini dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bizim ürünlerimizin hemen hepsi bu hikayeyi hak ediyor. Gaziantep zaten bu işi iyi yapıyor. Bunu bir tık daha ileriye taşımamız gerekiyor. Gaziantep'te bugün temelini atacağımız lisanslı depoculuğu çok önemsiyoruz. Tüketiciyi kollamak ve üreticinin zarar görmesini engellemek için lisanslı depoculukla ilgili yatırımları 2-3 kat artırarak fiyat istikrarını yakalayabiliriz. Yarın öbür gün 'şunun fiyatı arttı' dememek için fiyat istikrarını sağlamalıyız."

Pakdemirli, lisanslı depoculuk sayesinde üreticinin ürününü istediği şekilde paraya tahvil edebileceğini, tüketicinin de ürünün olmadığı zamanlarda baklavasını pahalıya yemek zorunda kalmayacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"ABD'deki gibi gelir sigortalı ürün çıkaralım istedim. Buna da gayret gösterdik. Yurt dışı borsalarıyla bu işi nasıl yaparız diye görüştük, ciddi çalışma ortaya koyduk. Asıl olay burada. Lisanslı depoculuk arttıkça belki desteğe de gerek kalmayacak. Ürünününüzün fiyatını biliyorsunuz, ne kadar çıkacağını biliyorsunuz, sezonda kaça satacağınızı biliyorsunuz. Ürünle ilgili belirsizlik ortadan kalktıysa, belki önümüzdeki dönemde desteğe de gerek kalmayacak. Saklama koşulları da çok önemli. Doğru ürünün, doğru yerde saklanması çok önemli. Ege'de üretici zeytini toplar, saklamaya verir, finansal zorunluluk ortaya çıktığında ürünü kaybedebiliyorsunuz. Lisanslı depoculuğu geliştirdikçe, üretici adına bu riski de ortadan kaldırmış oluyorsunuz."

Antep fıstığında Gaziantep'in markalaştığını belirten Pakdemirli, bu ürünü hiçbir desteğe gerek kalmadan daha iyi yerlere getirmeyi istediklerini dile getirdi.

Antep fıstığı ihracatını artırmak ve ürünün geleceğini garanti altına almak gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, "Antep fıstığının yanına menengiç kahvesi gibi birçok ürünü de koymalıyız. Bunları yaptığımızda daha iyi sonuçlar alacağımızdan kimsenin endişesi olmasın." dedi.

Bakan Pakdemirli daha sonra Vali Davut Gül, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı ve AK Parti Gaziantep milletvekilleriyle birlikte lisansı deponun temelini attı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Antep fıstığı Gaziantep Lisanslı Depo

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