FİNANS

Lisanslı depoculukta özel sektör dönemi

FİNANS HABERLERİ  | 02.07.2018 11:02 | Son Güncelleme

Gıda fiyatlarının kontrol altına alınmasında büyük önem taşıyan lisanslı depoculuk uygulamasının yaygınlaştırılması için özel sektör ile iş birliği dönemi hayata geçiyor - 10 yıl kiralama garantisi verilecek toplam 4,2 milyon ton kapasiteli deponun yapımı için ihaleye çıkıldı, 2,5 milyon ton kapasiteli kısma yönelik sözleşme imzalandı

DENİZ ÇİÇEK - Gıda fiyatlarının kontrol altına alınmasında büyük önem taşıyan lisanslı depoculuk uygulamasının yaygınlaştırılması için özel sektöre lisanslı depo yaptırma dönemi başlıyor.

AA muhabirinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığından edindiği bilgilere göre, ülkedeki kapalı depo açığının giderilmesi, ürünlerin daha sağlıklı koşullarda depolanması, lisanslı depoculuk sisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla özel sektöre uzun süreli kiralama yoluyla lisanslı depoculuk kriterlerine uygun hububat siloları yaptırılacak.

Bu noktada Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından geçtiğimiz yıllarda başlatılan sürece hız verildi.

Çalışma kapsamında depo yapılacak bölgenin üretimi, TMO alımları, ulaşım ve ticari faaliyetler gibi birçok kriter dikkate alınarak kapalı depo ihtiyacı belirlendi. 10 yıl kiralama garantisi verilecek toplam 4,2 milyon ton kapasiteli deponun yapımı için ihaleye çıkıldı ve 2,5 milyon ton kapasiteli kısma yönelik sözleşme imzalandı.

Depo yapım projesinin ilk yarısının bu yıl, diğer kısmının ise 2019 yılında faaliyetlerine başlaması öngörülüyor.

TMO, ilerleyen dönemlerde lisanslı depoculuk sisteminin yaygınlaşmasıyla fiziki alım ve depolama işlerini lisanslı depolar üzerinden yapmayı hedefliyor. Kurum, hububat için piyasaları düzenleme görevini ise Elektronik Ürün Senedi alım satımıyla gerçekleştirmeyi planlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Lisanslı Depo

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