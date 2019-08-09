Lisanslı depoculukta teminat düzenlemesi

Lisanslı depo işletmecileri tarafından verilen teminatlar, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu tarafından takip edilecek. Teminatların geçerlilik sürelerinin dolmasından en geç bir ay önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunması halinde Fon tarafından Ticaret Bakanlığına bildirilecek.

Ticaret Bakanlığının, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lisanslı depo işletmecileri tarafından verilen teminatlar, Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu tarafından takip edilecek ve geçerlilik sürelerinin dolmasından en geç bir ay önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunması halinde bakanlığa bildirilecek. Bakanlık, bu teminatların yenilenerek Fona teslim edilmesini ilgililerden yazılı olarak talep edecek. Talep yazısının bir nüshasını da Fona gönderecek.

Geçerlilik süresi dolmakta olan teminatların, süresinin dolmasından en geç 5 iş günü önce, güncelliğini yitirme veya değer kaybına uğrama riski bulunan teminatların ise Bakanlıkça verilecek sürede yenilenerek Fona teslim edilmesi gerekecek. Bu süre içinde teminatını yenilemeyenlerin mevcut teminatları nakde çevrilecek. Ayrıca, bunlar hakkında kanunun ilgili maddesi gereğince Bakanlıkça gerekli idari tedbir ve tasarruflar uygulanacak.