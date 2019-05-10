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Lisanssız elektrikte üst sınır 5 megavata çıkarıldı

FİNANS HABERLERİ  | 10.05.2019 10:16 | Son Güncelleme

Lisanssız elektrikte üst sınır 5 megavata çıkarıldı

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerinde kurulu güç üst sınırı 5 megavata yükseltildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisansız elektrik üretim tesislerinde kurulu güç üst sınırı 1 megavattan 5 megavata çıkarıldı.

Ayrıca, çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisi üretim tesislerinde, kapasitesi 10 kilovata kadar olan mesken aboneleri ile sanayi, ticarethane, aydınlatma ve diğer yenilenebilir elektrik tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik için tek zamanlı aktif enerji bedeli, tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
güneş enerjisi Lisanssız elektrik üretimi resmi gazete

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