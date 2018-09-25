Lise öğrencileri yapay zekada TEKNOFEST'e damga vurdu

Bugünün en önemli teknolojilerinden olan yapay zeka alanına ilgiyi artırmak ve katılımcıları hızla yükselen bu alanda yetkinlik kazanmaya teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen yarışma kapsamında, katılımcıların paylaşımlarıyla Türkçe için eşsiz bir eğitim veri seti oluşturulması hedeflendi.

Festival kapsamında gerçekleştirilen TEKNOFEST Yapay Zeka (AI) Yarışması ise organizasyonun en çok ilgi gören etkinlikleri arasında yer aldı.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST İstanbul kapsamında, 4 gün boyunca birbirinden farklı kategorilerde çok sayıda teknoloji yarışması düzenlendi.

Büyük ilgi gören yarışma, doğal dil işleme alanında yapıldı. Bilgisayarların, okuduğunu anlama tarzında verilen bir metne ait sorulara yapay zeka algoritmaları ile tıpkı bir insan gibi cevap verebilmesi istendi.

TEKNOFEST temasına uygun bir şekilde metinler ve sorular, Türk-İslam bilim tarihi alanından seçildi. Yarışmacılar, algoritmalarını eğitecekleri metinleri hep beraber etiketledi ve yaklaşık 10 binden fazla soru-cevap oluşturdu.

Finalde yarışma kurulunun etiketlediği 250 soru, yarışmacıların bilgisayar programları tarafından yanıtlandı ve nihai sıralama oluştu.

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- "Öğrencilerin yapay zekaya gösterdiği ilgi bizi çok mutlu etti"

TEKNOFEST İstanbul Yapay Zeka (AI) Yarışması Danışma Kurulu Üyesi ve merkezi Boston'da bulunan Crimson Hexagon şirketinin baş veribilimcisi Aykut Fırat, yarışma ile ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Türkiye için çok önemli olduğunu ifade etti.

Yarışmaya lise düzeyinden doktora seviyesine kadar 92 farklı takımın katıldığını, finale ise 6 takımın kalabildiğini bildiren Fırat, "Yarışmaya muazzam bir ilgi vardı. Türk öğrencilerin yapay zekaya gösterdiği ilgi bizi çok mutlu etti. Bizi en az o kadar mutlu eden diğer hadise ise liseden doktora seviyesine kadar 92 ayrı takımın katıldığı yarışmayı, yaşları 14, 15, 16 ve 17 olarak değişen 4 kişilik liseli bir grubun kazanmasıydı." dedi.