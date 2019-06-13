FİNANS

Liseden Pakistan'a ihracat hamlesi

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 11:05 | Son Güncelleme

Daha önce ABD'den alınan uçak deney setlerinin yerlisini yapan Bursa'daki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu setlerden Pakistan'daki bazı okullar için üretmeye yönelik çalışma yürütüyor - Uçak Bakım Alanı Şefi Ahmet Ereğli: - "Her bir setin ekonomik değeri en az 100 bin dolardan başlıyor"

CEM ŞAN - Daha önce ABD'den alınan uçak deney setlerinin prototipini yapan Bursa'daki Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ithal fiyatı 100 bin dolardan başlayan bu setlerden Pakistan'daki bazı okullara 15 adet üretmek için görüşmelerini sürdürüyor.

Okul Müdürü Metin Sezer, AA muhabirine, okulun 1979 yılında kurulduğunu ve bazı alanların Türkiye çapında başarılara imza attığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının döner sermaye konusunu son yıllarda çok önemsediğini ifade eden Sezer, buna istinaden okuldaki alanlarda üretim yapıp satmayı düşündüklerini ve bununla ilgili çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Sezer, özellikle uçak bakım alanı için yurt dışından yüksek fiyatlarla alınan deney setlerinin olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de uçak bakım alanı olan bizimle birlikte 12 okul var. Bu okulların tamamı, ağırlıklı ABD'den olmak üzere bu setleri yüksek rakamlarla aldı. Gördük ki bu deney setleri yapılamayacak şeyler değil." dedi.

Bu alanda 20'ye yakın deney setinin bulunduğuna değinen Sezer, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalarla çok daha düşük maliyetlerle bu setleri kendimiz üretip diğer okullara bunları satabiliriz diye yola çıktık. Bununla ilgili çalışmalara başladık. Bir süre önce Pakistan'dan gelen bir heyet, buradaki kendi ürettiğimiz yerli prototip seti gördü. Planlamayı yaptık ve çalışmayı başlattık. Pakistan'daki havacılıkla ilgili bazı okullara buradan 15 deney seti göndereceğiz. Bu setleri yapmak ve monte etmek üzere alandaki öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz çalışmalara başladı. Yurt içine ve dışına yapılacak satışlarla hem döner sermayemiz olacak hem de paramız yurt içinde kalacak. Yurt dışına satış bizim için ilk deneyim ama çok daha düşük maliyetlerde ülkemizin öz kaynaklarını kullanmak suretiyle çok verimli çalışma olacağı kanaatindeyiz."

- "Bu setleri Türkiye'de üretmeye başladık"

Uçak Bakım Alanı Şefi Ahmet Ereğli de öğrencilerinin Türk Hava Yolları, Hava İkmal Komutanlığı gibi çeşitli yerlerde eğitim aldığını aktararak, "Bilgi teknolojisi açısından bizim bölümümüz en iyisidir. 12 devlet okulu, 15 özel okul ve üniversiteler var ama biz reel işler yapıyoruz." dedi.

Ereğli, İngiltere'den parça halinde gelen gaz türbinli motorları toplayıp set haline getirdiklerini ifade ederek, "Biz motor konusunda çok iyiyiz. Fren sistemi deney setinin dizaynı tamamen bana ait. Biz böyle üst seviyede işler yapıyoruz. Sağ olsun devletimiz her türlü materyali bize gönderdi. Setlerin alımını yaptı. Bir kısım setlerimiz ilk önce Amerika'dan geldi. Mesela Elsın 250 motoru Amerika'dan birkaç setle beraber 4 okula birden geldi. Sonra biz bu setleri Türkiye'de üretmeye başladık." diye konuştu.

- Ekonomiye katkı

Pakistan Milli Eğitim Bakanlığının yetkililerine, okullarını ziyaret ettiklerinde, prototip seti çalıştırıp gösterdiklerini belirten Ereğli, şöyle devam etti:

"Çok beğendiler, memnun kaldılar. Onların da 14 uçak okulu varmış. Uçakçılıkta 17 modül var. Onların hepsinden eğitim seti yapmamızı istediler. Şimdilik 15 deney seti yapacağız. Görüşmelerimiz sürüyor. İmza aşamasına geldik. İmzalar atıldıktan sonra üretip Pakistan'a göndereceğiz. Her bir setin ekonomik değeri en az 100 bin dolardan başlıyor. Motorlar da 30 bin dolardan başlıyor. Burada hem okulumuzun döner sermayesine hem Bursa'ya hem de ekonomiye büyük katkı sağlayacağız."

Ereğli, bu setlerin yapımında öğrencilerin de çalışacağına dikkati çekerek, "Bu deney setlerini önce bir çizim programında çizeceğiz. Yerleşimini yapacağız. Daha önce bu setleri ABD'den aldık. İlk ihalemiz bizim 850 bin dolardı. Yurt dışından aldık biz bu deney setlerini. Motorların haricinde bu kadar parayı bu setlere mi verdik dedik. Sonra oturup bunları yapalım dedik. Çok şükür epey bir yol aldık. Şu anda bütün setler artık Türkiye'de üretilebiliyor." dedi.

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