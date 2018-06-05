FİNANS

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 15:08 | Son Güncelleme

Rusya'da düzenlenen "2. Avrupa Fizik Olimpiyatı"nda Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

Rusya'da düzenlenen "2. Avrupa Fizik Olimpiyatı"nda Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) yapılan yazılı açıklamaya göre, 2. Avrupa Fizik Olimpiyatı Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirildi.

Yarışmada Türkiye'yi temsil eden öğrenciler, ülke olarak bu zamana kadar katılım sağlanan tüm bölgesel olimpiyatlar arasında en başarılı sonuçları elde etti.

Olimpiyatta yarışan İstanbul Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencilerinden Cem Arda Tepe altın madalya, Alkın Kaz ve Yunus Emre Parmaksız gümüş madalya, Bursa Nilüfer İMKB Fen Lisesi öğrencisi Metin Ersin Arıcan ve İstanbul Özel Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencisi Artun Bayer bronz madalya kazandı.

Öğrenciler, kazandıkları 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile 23 ülkeden 115 öğrencinin katıldığı 2. Avrupa Fizik Olimpiyatı'nda Türkiye'yi 3. sıraya taşıdı.

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Anahtar Kelimeler:
2. Avrupa Fizik Olimpiyatı TÜBİTAK

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