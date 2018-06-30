Liselilerin matematik başarısı 7 madalya kazandırdı

Yunanistan'ın Rodos Adasında düzenlenen, "22. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı"nda Türkiye'yi temsil eden genç bilim insanları, ülkeye 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak döndü.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen Uluslararası Bilim Olimpiyatları programı kapsamında, milli takım kamplarında yetiştirilen genç bilim insanları, Türkiye'yi uluslararası olimpiyatlarda başarıyla temsil etti.

Bu yıl düzenlenen "22. Genç Balkan Matematik Olimpiyatları"na katılan İstanbul Siteler Ortaokulundan Ahmet Çağdaş Girit, Özel Bornova Sevinç Ortaokulundan Hayrettin Eren Yıldız, Özel Bornova Sevinç Ortaokulundan Osman Gülen, Gaziosmanpaşa Necla İlhan İpekçi Ortaokulundan Ömer Faruk Erzurumluoğlu gümüş madalya kazandı. Özel Halkalı Oğuzkaan Ortaokulundan Barış Koyuncu ve Fatih Çapa Atatürk Ortaokulundan İbrahim Fırat Yoğurtçu ise bronz madalyaya layık görüldü.

"22. Genç Balkan Matematik Olimpiyatı"na katılan öğrencilerin kazandığı 5 gümüş ve 2 bronz madalya ile Türkiye, yarışmada puan sıralamasına göre 4. sırada yer aldı.

