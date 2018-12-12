Lisinia'da 6 milyon lavanta fidesi üretildi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, bahar aylarında dikilmek üzere 6 milyona yakın lavanta fidesi üretimi yaptıklarını belirterek, "Bu fidelerle Burdur ve ilçeleri, Türkiye geneli ve hatta yurt dışında da lavanta üretiminin yaygınlaşması için uğraşacağız" dedi. Burdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Yaşam Alanı ve Yeşilova Akçaköy'deki Lavanta Deresi'nde 3 yıl önce başlayan lavanta üretimi, il genelinde gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Son 6 yıldır kuruma tehdidiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü ve susuz tarım üzerine yaptıkları çalışmalarla lavanta üretimini Türkiye'de yaygınlaştırmaya çalıştığını belirten Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, "Bu amaçla artık tamamen tıbbi aromatik bitkiler üretimine yöneldik. Bahar aylarında dikilmek üzere 6 milyona yakın lavanta fidesi üretimi yaptık. Bu fidelerle Burdur ve ilçeleri, Türkiye geneli ve hatta yurt dışında da lavanta üretiminin yaygınlaşması için uğraşacağız" dedi.

'KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERLE ÇİFTÇİLER KAZANIYOR' Lavanta ve su tüketmeyen aromatik bitkilerin hem katma değeri yüksek hem de çevreci ürünler olduğuna işaret eden Öztürk Sarıca, "Bu ürünlerin üretimiyle hem su tasarrufu sağlanıyor hem de üretilen katma değerli ürünlerle çiftçiler kazanıyor. Dolayısıyla sulu tarıma alternatif bir tarım modeli geliştirilmiş oluyor. Özellikle yurt dışından ülkemize ciddi anlamda giriş yapan lavandula angustifolia (lavanta çiçeği) fidelerinin üretimine başladık. Yurt dışı piyasalarda yağı çok yüksek fiyatlara satılan 'angustifolia sevtopolis' türünün de üretimine başladık. Şu anda her iki tür lavanta elimizde mevcut. Özellikle susuzluk anlamında her geçen yıl sularımız azalmaktayken bu türlerle hem çiftçilerimiz para kazanmaya başlayacak hem ciddi anlamda su tasarrufu sağlayacak hem de Burdur Gölü'ne katkısı olacak" diye konuştu. İLÇELERDE YAYGINLAŞIYOR Yeşilova ilçesinde 2 yıl önce lavanta üretiminin yaygınlaşmasını desteklediklerini, önümüzdeki günlerde de Karamanlı ilçesinde lavanta üretiminin yaygınlaşması için destek vereceklerini anlatan Sarıca, şunları söyledi: