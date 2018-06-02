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Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2018 11:51 | Son Güncelleme

BURDUR'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda bu yıl 200 bin ziyaretçi hedefleniyor.

Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda bu yıl 200 bin ziyaretçi hedefleniyor. Proje alanı sorumlusu Öztürk Sarıca, "Lisinia zaten kendi görselleriyle bir doğa eğitim alanı. İnsanlar geldiğinde alanda geçirdikleri sürede doğaya ilişkin pek çok öğretiyi kendilerinde bulmuş oluyor" dedi.
Burdur merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje Alanı, bölgenin en fazla ziyaretçi çeken yerleri arasında yer alıyor. Proje Alanı Sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, Lisinia'da geçen yıl 10 aylık sürede 100 bine yakın ziyaretçi ağırladıklarını söyledi. Öztürk Sarıca, "Bu rakamın içerisine Akçaköy'deki Lavanta Deresi de dahildi. Bu yıl ise Lisinia Doğa Yaşam Alanı'nda gerekli yenileme çalışmalarını yapıyoruz. Satış alanları ve doğa alanları düzenlendi. Ahşap heykellerin sayısını artırdık. Gönüllülerimizin kaldığı alanları bir hayli artırdık. Hedefimiz 200 bin ziyaretçi ağırlamak" diye konuştu.
'HAZIRLIKLARIMIZ DEVAM EDİYOR'
Ziyaretçilerin Lisinia'ya geldiğinde en az 3-4 saat vakit geçirebileceğini aktaran Öztürk Sarıca, "Eko-turizm anlamında insanlar Lisinia'ya geldiklerinde doğaya ilişkin, kansere ilişkin kafalarında en azından bir soru işareti oluşturarak gelecekte daha sağlıklı yarınlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla pek çok değişiklik yaptık. Hazırlıklarımız son hızla devam ediyor. Tüm Türkiye'yi proje alanımıza ziyarete bekliyoruz" dedi.
'LİSİNİA BİR DOĞA EĞİTİM ALANI'
Lisinia'daki 'Doğa Okulu' eğitimlerinin okulların kapanmasıyla sona ereceğini kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:
"Lisinia Proje Alanı zaten kendi görselleriyle bir doğa eğitim alanı. İnsanlar geldiğinde alanda geçirdikleri sürede doğaya ilişkin pek çok öğretiyi kendilerinde bulmuş oluyor. Susuzluk temasını anlatan kurumuş ve değişime uğramış bir insan heykeli, bunun yanında dağlardaki hızlı ardıç tüketimine ilişkin ardıç ağacından yapılmış heykeller, diğer taraftan özellikle dağlarımızdaki keçi varlığının azalmasına ilişkin keçi heykeli ve son yıllarda sayısı gittikçe azalan kartal heykelimizi yaptık. Bunların tamamı insanların kafalarında soru işareti bırakmaya yönelik heykeller."

FOTOĞRAFLI

Lisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefiLisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefiLisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefiLisinia'ya 200 bin ziyaretçi hedefi

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