FİNANS

Lloyds'tan 550 milyon sterlinlik tazminat bütçesi

FİNANS HABERLERİ  | 01.08.2018 18:45 | Son Güncelleme

Lloyds Bankacılık Grubu'ndan yapılan açıklamada, ödeme koruma sigortası (PPI) adı altında sorunlu ürün satışlarına ilişkin olarak bankanın 550 milyon sterlin seviyesinde bir tazminat ayırdığı belirtildi

LONDRA (AA) - İngiltere’nin önde gelen bankalarından Lloyds, sorunlu ürün satışlarına ilişkin 550 milyon sterlin ödeyeceğini bildirdi.

Lloyds Bankacılık Grubu'ndan yapılan açıklamada, ödeme koruma sigortası adı altında sorunlu ürün satışlarına ilişkin olarak bankanın bu yılın ilk yarısında 550 milyon sterlin seviyesinde bir tazminat ayırdığı ifade edildi.

Banka bu son tazminat kararı ile bu zamana kadar ödeme koruma sigortası kapsamında müşterilerine yaptığı sorunlu ürün satışlarına ilişkin toplam 19,2 milyar sterlin harcamış oldu.

Açıklamada, bankanın bu yılın ilk yarısında toplam vergi öncesi karının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artarak toplam 3,1 milyar sterline ulaştığı aktarıldı.

Bankanın mali verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Antonio Horta-Osorio, İngiliz ekonomisinin direnç göstermeye devam ettiğini belirterek, işsizliğin halen düşük seyrettiğini, zayıf sterlinin İngiltere’nin ihracatını desteklediğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
banka bankacılık Lloyds Londra

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