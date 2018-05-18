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Lokantacılar ve Pastacılar Odası'ndan 'Ucuz tatlı almayın' çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 18.05.2018 16:58 | Son Güncelleme

KAYSERİ Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, merdiven altı üretim ile ucuza satılan ürünler konusunda vatandaşları uyardı.

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, merdiven altı üretim ile ucuza satılan ürünler konusunda vatandaşları uyardı. Aydemir, "Maliyet düştükçe kalite de düşüyor. Kaliteli malzeme ile ucuz ürün satmak mümkün olamayacağı için maliyetin altında satılan tatlılara itibar edilmemelidir" dedi. Aydemir, ayrıca "Ramazan öncesi pastacı üyelerimizin imalathanelerini gördüm. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile üyelerimizden alışveriş yapabilirler” diye konuştu. Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, bir pastanede düzenlediği basın toplantısında öncelikle vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti. Aydemir, "On bir ayın sultanı af, mağfiret ve bereket ayı olan mübarek Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ramazan ayının tüm İslam âlemine huzur, sağlık ve barış getirmesi temennisiyle hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum" dedi. 'RAMAZAN'DA TATLIYA TALEP ARTIYOR' Daha sonra vatandaşları ucuza satılan merdiven altı üretim konusunda uyaran Aydemir, Ramazan ayında özellikle tatlıya ilginin arttığını ve bazı çevrelerin bu durumu fırsata çevirdiğini söyledi. Aydemir, "Ramazan ayında açlık ve kan şekerinin düşmesi ile tatlıya talep artmaktadır. Artan tatlı talebini karşılamak üzere açılan merdiven altı üreticilere karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Merdiven altı olarak tabir ettiğimiz ve üzerinde hiçbir marka ibaresi olmayan, nerelerde ve nasıl üretildiği bilinmeyen, maliyetini düşürmek için vergi kaydı yaptırmadan kayıt dışı üretim yapan işletmeler hem ülkemizi vergi kaybına uğratmakta hem de vatandaşlarımızın sağlığını hiçe saymaktadır" diye konuştu. 'MALİYET DÜŞTÜKÇE KALİTE DE DÜŞÜYOR' Bu konuda denetimleri de ilgili kurumlarla birlikte işbirliği içinde yaptıklarını kaydeden Aydemir, "Bizler hiç yılmadan bu tarz işletmelerle ilgili yasal işlemlerin yapılması için denetim yetkileri olan kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli istişare içerisinde hareket etmekteyiz. Unutmamalı ki; maliyet düştükçe kalite de düşüyor. Kaliteli malzeme ile ucuz ürün satmak mümkün olamayacağı için maliyetin altında satılan tatlılara itibar edilmemelidir" diye konuştu. 'RAMAZAN ÖNCESİ İMALATHANELERİ İNCELEDİK' Ramazan öncesi odaya üye esnafı ziyaret edip, imalathaneleri de incelediklerini kaydeden Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Odamıza kayıtlı tüm üyelerimizi Ramazan öncesi tek tek ziyaret ederek pastacı üyelerimizin imalathanelerini gördüm. Gerçekten de vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile üyelerimizden alışveriş yapabilirler. Hijyen ve kalite konusunda duyarlı davranan üyelerimize teşekkür ediyorum. Rabbim bol bereket ve hayırlı kazançlar nasip etsin" ifadelerini kullandı. ESNAFTAN FISTIK TEPKİSİ Diğer yandan, bir pastanede düzenlenen basın toplantısında işletme sahibi de artan fıstık fiyatlarına isyan etti. Meslektaşlarına "Fıstık almayın, fıstıklı baklava da yapmayın" çağrısında bulunan pastane sahibi Mustafa Dursun, "Ramazan hayırlara vesile olsun. Yalnız Ramazan'dan önce aldığımız 130 TL'lik fıstık bugün 230-240'lara çıktı. Kim ilgileniyorsa, hangi bakanımız, hangi devlet mercileri ilgileniyorsa lütfen bununla ilgilensin. Kusura bakmasınlar. 4 kişinin elinde fıstığı topluyorlar, depolara dolduruyorlar. Bunların elinde, dışarıdan ithal gelen de aynı. Şahsen ben bundan sonra da fıstıklı baklava yapmayacağım. Bütün arkadaşlarıma da söylüyorum, ne olur fıstık almasınlar, fıstıklı baklava da çıkmasın" dedi.

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Lokantacılar ve Pastacılar Odası'ndan 'Ucuz tatlı almayın' çağrısıLokantacılar ve Pastacılar Odası'ndan 'Ucuz tatlı almayın' çağrısı
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