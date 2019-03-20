İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, bütün mutfak şeflerinin endişelenmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü lokantada köfte çeviren robotları göreceğimiz günler yakın." dedi.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimciliği teşvik etmek amacıyla kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’nin (BTM), en büyük sahne etkinliği olan "BTM Sahne XL" adıyla gerçekleştirildi. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından verilen 17 aylık ilk hibe dönemi de bu sahne ile sona erdi.

Etkinliğin açılışında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, 2017’de faaliyete başlayan BTM’nin desteklediği girişim sayısı ve sahip olduğu ağ bakımından Türkiye’nin en büyük girişimcilik merkezi olduğunu söyledi.

Değişime ayak uydurmanın birinci yolunun dünyayı iyi takip etmekten geçtiğinin altını çizen Avdagiç, "Sözgelimi eskiden mavi yakalılar, beyaz yakalılar vardı, toplumu ve üretimi buna benzer isimlerle tasnif ediyorduk. Şimdi dünyada yeni bir jargon ortaya çıktı. Metal yakalılar, yani robotlar…Robotlar, sadece sanayiye değil, hayatımızın her aşamasına girdi." diye konuştu.