Lokantalarda tuz ve şeker rafa kalkıyor

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, Sağlık Bakanlığıyla aşırı tuz ve şeker kullanımının azaltılmasına ilişkin imzaladıkları protokol sonrasında tuzu artık masalarda barındırmayacaklarını söyledi.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Aşırı Tuz ve Şeker Kullanımını Azaltan Lokantacılar ve Pastacılar Protokolü" sonrasında sektördeki ustalara tuz ve şekeri azaltmaları yönünde eğitimlerin verilmeye başlandığını belirtti.

İmzalanan protokolün 3 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu, tuz ve şeker konusunun ülkenin geleceği için çok büyük önem arz ettiğini vurgulayan Yenice, "Dünya Sağlık Örgütünün belirlemiş olduğu gıdalarda günlük bir çay kaşığı tuz kullanılabilir' limitinin Türkiye'de 2 kaşığın üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Protokol sonrasında gıdalarda tuzun azaltılması için birinci etap çalışması olarak sektör temsilcilerini eğitmeye başladıklarını dile getiren Yenice, federasyona bağlı ülke genelindeki 104 odanın bu çalışmayı yaptığını, otellerde çalışan aşçıların da bu kapsamda eğitileceğini söyledi.