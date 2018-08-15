FİNANS

Lokman Hekim büyümesini sürdürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2018 13:28 | Son Güncelleme

Lokman Hekim Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu: - "Sektörde yatırımlarımıza, Elazığ ve Bilkent şehir hastaneleri fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmet sunumlarını üstlenerek devam ediyoruz" - "Yeni Etlik Hastanesi Projesi inşa süreci ise planladığımız gibi devam ederken, yeni hastanemizde 2019 yılında hasta kabulüne başlamayı planlıyoruz"

Lokman Hekim Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, sektörde yatırımlarına, Elazığ ve Bilkent şehir hastaneleri fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmet sunumlarını üstlenerek devam ettiklerini belirterek, "Yeni Etlik Hastanesi Projesi inşa süreci ise planladığımız gibi devam ederken, yeni hastanemizde 2019 yılında hasta kabulüne başlamayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Sarıoğlu, yazılı açıklamasında, 2018'de verimlilik, kapasite kullanımı, organik büyüme ve entegre iş modellerine odaklanan Lokman Hekim Sağlık Grubunun mevcut ve yeni branşların katkısıyla ramazan ayı ve bayram tatili etkisine rağmen sürdürülebilir büyümesine devam ettiğini aktardı.

Hasta sayısını, ayaktan tedavilerde yüzde 10, yatarak tedavilerde yüzde 6 artırdıklarına işaret eden Sarıoğlu, "Hasta başı gelirleri ise ayaktan tedavilerde yüzde 12, yatarak tedavilerde yüzde 6 artırarak, sürdürülebilir karlılık politikamızı, güçlü bir şekilde ortaya koymaya devam ediyoruz. 2018'in ilk yarısında amortisman öncesi kar (FAVÖK) tutarı yüzde 65 artarak 18,1 milyon lira tutarında, FAVÖK marjı ise artarak yüzde 13,2 oranında, net kar ise yüzde 157 artarak 4,4 milyon lira olarak gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıoğlu, sektörde "paylaşarak sağlıklı büyüme" ilkesiyle yatırımlarına, Elazığ ve Bilkent şehir hastaneleri fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmet sunumlarını üstlenerek devam ettiklerine dikkati çekerek, Yeni Etlik Hastanesi Projesi inşa sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini ve yeni hastanelerinde 2019'da hasta kabulüne başlamayı planladıklarını aktardı.

- "Yabancı para cinsinden borçlanmamız yok"

Lokman Hekim Üniversitesinin geçen yıl kurulduğunu anımsatan Sarıoğlu, üniversitenin bu yıl tıp, eczacılık, sağlık bilimleri ve spor bilimleri fakültelerine öğrenci kabulüyle yeni bir aşamaya geçeceğine işaret etti. Sarıoğlu, şöyle devam etti:

"İçinden geçtiğimiz süreçte ekonomik gelişmeleri yakından takip ederken, yatırımcılarımıza Lokman Hekim Sağlık Grubunun yabancı para cinsinden bir borçlanmasının olmadığını da belirtmek isterim. Ülke olarak ekonomide büyük bir sınavdan geçtiğimiz bugünlerde milli birlik ve beraberliğimizi muhafaza edeceğimize olan inancımızın ve Türk lirasına olan güvenimizin tam olduğunu da ifade etmek isterim. 2018 yılının ikinci yarısının da ilk yarısı gibi beklentilerimiz dahilinde geçmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

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