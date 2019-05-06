FİNANS

Lokman Hekim "kar" açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 06.05.2019 10:40 | Son Güncelleme

Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu: - "Ülke genelinde geçen yıl yaşanan ekonomik zorlukları büyük ölçüde atlattık. Kur, sarf malzemeleri ve personel giderlerindeki yükselişten dolayı artan maliyetlere rağmen 25,8 milyon lira faaliyet karı gerçekleştirerek hedeflerimize ulaştık" - "Borçluluğu azaltmaya yönelik projemizi 3-5 ay içinde, en geç yıl sonuna kadar hayata geçireceğiz"

Lokman Hekim Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sarıoğlu, ülke genelinde geçen yıl yaşanan ekonomik zorlukların büyük ölçüde atlatıldığını belirterek, "Kur, sarf malzemeleri ve personel giderlerindeki yükselişten dolayı artan maliyetlere rağmen 25,8 milyon lira faaliyet karı gerçekleştirerek hedeflerimize ulaştık." ifadesini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lokman Hekim Sağlık Grubunun 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lokman Hekim Akay Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

Sarıoğlu, burada yaptığı konuşmada, şirketin 2018 yılı faaliyet ve finansal tablolarını anlatırken, 2019 hedeflerine ilişkin bilgi verdi.

Lokman Hekim Sağlık Grubunun 5 hastane, 2 tıp merkezi, 664 yatak kapasitesi ve 2 bini aşkın personelle hizmet verdiğini dile getiren Sarıoğlu, geçen yıl 28,4 milyon lira yatırım yaptıklarını bildirdi. Sarıoğlu, söz konusu dönemde şirketin karlılığının ise 25,8 milyon lira olduğu bilgisini verdi.

- "Hedef paylaşarak büyüme"

Lokman Hekim Sağlık Grubunun hedefinin "paylaşarak büyüme" olduğunu vurgulayan Sarıoğlu, şunları kaydetti:

"Akay Hastanemizde kaliteli hizmet sunumunu artırmak için iyileştirme çalışmaları yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Etlik'teki hastanemizin yanına yaptığımız yeni binamızla buranın yatak kapasitesi 100'e çıkacak. Yıl sonuna kadar burayı da hizmete açmayı planlıyoruz. Çok önem verdiğimiz Lokman Hekim Üniversitesi Projesi de başarıyla devam ediyor. Ülkemizin sağlık alanında yapacağı faaliyetlere çok önemli katkılar sunacağını düşündüğümüz üniversitemizde doluluk oranımız yüzde 80'leri buluyor. Bazı bölümlerde yüzde 100'e ulaştık. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında Diş Hekimliği Fakültesi ve yeni bölümle meslek yüksek okullarında burasının gücüne güç katacağız. Geçen yıl hasta sayımız 1 milyon 100 bin olarak gerçekleşti. Hasta sayımız bir önceki yıla göre yüzde 7 artış gösterdi. Hasta başı gelirimizde de yüzde 15'lik yükseliş oldu. Geçen yıl ciromuzu yüzde 16,1 artırarak 285 milyon liraya ulaştık."

- "Karlılığımızı koruduk"

Ülke genelinde 2018 yılından bu yana yaşanan ekonomik zorlukları şirket olarak büyük ölçüde atlattıklarını dile getiren Mustafa Sarıoğlu, "Kur, sarf malzemeleri ve personel giderlerindeki yükselişten dolayı artan maliyetlere rağmen 25,8 milyon lira faaliyet karı gerçekleştirerek hedeflerimize ulaştık. 2019'u biraz daha kur baskısından uzak, maliyetlerin artmadığı, istikrarlı bir yıl olarak geçirmeyi arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin yürüttüğü projelere ilişkin de bilgi veren Sarıoğlu, "Sağlık alanında e-ticaret projemiz tamamlanma aşamasında. Altyapımızı tamamlamaya çalışıyoruz. Büyük beklenti içinde olduğumuz bu projeyi yakında hayata geçireceğiz." ifadesini kullandı.

Sarıoğlu, makul denilebilecek seviyede olan ve sektör ortalamalarının çok altında bulunan borçluluğun azaltılmasına yönelik de çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, "Borçluluğu azaltmaya yönelik projemizi 3-5 ay içinde, en geç yıl sonuna kadar hayata geçireceğiz. Makul görünen borçlanmanın oldukça alt seviyelere çekilmesi için gayretlerimizin sonucunu yakında alacağız." değerlendirmesini yaptı. de bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Genel kurul Lokman Hekim Mustafa Sarıoğlu sağlık

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