Lonca Girişimcilik Merkezi 4'üncü döneme başladı

İyi bir fikirin iyi olduğunu ama çok yetersiz olduğunun altını çizen Yılmaz, "İyi fikirleri bulmak inanın çok kolay. İyi ekip ve çok çalışmak bunlar başarıyı getiriyor. İyi bir fikir gibi durmayan işler bile bazen çok çalışmakla bir yere getirilebiliyor." açıklamasında bulundu.

Yılmaz, zaman zaman geçmiş ekiplerde süre içerisinde motivasyon kayıbı yaşayan arkadaşlar olduğunu kaydetti.

Yılmaz, "Biz Kuveyt Türk olarak startuplara yardımcı olmak istiyoruz. Yüzde 100 olarak tam olarak nasıl iyi yardımcı olacağımızı bilmiyoruz. İnşallah hayırlı ve güzel bir dönem geçireceğiz. Bu dönemdeki kendi adımıza birşeyler öğreneceğiz. Bir sonraki dönemde bunları bilgi olarak kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Workinton Üst Yöneticisi (CEO) Cihan Seyithanoğlu ise girişimcilere 4. dönemin hayırlı olmasını, iyi sonuçlarla bu dönemden çıkmalarını söyledi.

