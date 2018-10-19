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Lonca Girişimcilik Merkezi, ikinci dönem mezunlarını verdi

FİNANS HABERLERİ  | 19.10.2018 11:12 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz: - "Şu ana kadar denetim süreçlerine devam ettiğimiz 10'un üzerinde girişime toplam 6 milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirmeye karar verdik. Fon büyüklüğünü artırma konusunda KT Portföy tarafında yoğun bir çalışma sürdürülüyor"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Türk'ün, yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi, ikinci dönem mezunlarını verdi.

Mezuniyet töreni, Lonca’nın kuruluş aşamasından itibaren iş birliği yaptığı ve girişimcilere Türkiye’nin çeşitli illerinde çalışma alanı sağlayan Workinton'un Levent 199 ofisinde gerçekleştirildi.

Törene, Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, Kuveyt Türk Bilgi Teknolojileri Grup Müdürü Mücahit Gündebahar, Workinton yöneticileri, mezun girişimciler ve Kuveyt Türk’ün iş ortakları davetli katıldı.

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- "Yazılım, teknoloji ve FinTech alanlarına yoğun ilgi"

Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Lonca Girişimcilik Merkezi’ni; yazılım, teknoloji ve FinTech alanındaki bilgi, birikim ve deneyimlerini girişimcilerle paylaşmak amacıyla hayata geçirdiklerini söyledi.

Özellikle erken aşama girişimcilerin eğitim, mentorluk, networking ve çalışma alanı gibi birçok ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Lonca Girişimcilik Merkezi'mize genel ve FinTech olmak üzere iki ayrı kategoride başvuru kabul ediyoruz. Genel kategoriye yazılım, bilgi güvenliği, robotik, büyük veri, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, oyun geliştirme gibi pek çok farklı alanda projesi olan girişimcilerimiz başvurabiliyor. FinTech kategorisinde ise ödeme sistemleri, blockchain, dijital cüzdan, API bankacılığı gibi finansal teknolojiler üzerine geliştirilen projeleri değerlendiriyoruz. Her iki dönemimize de yüzlerce başvuru yapıldı. Ekonomik büyümeden toplumsal ve sosyal gelişime kadar pek çok alanı şekillendiren konulara bu derece yoğun ilgi olması bizleri mutlu ediyor."

Yılmaz, Lonca Girişimcilik Merkezi’ni kurmaya karar verdiklerinde sundukları desteklere yatırımı da ekledikleri, Kuveyt Türk iştiraki olan KT Portföy Yönetimi AŞ’nin yönetiminde, Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurduklarını anımsattı.

Söz konusu fona başvuru için Lonca girişimcisi olmanın ön şart olmadığını ancak Lonca girişimcilerine birtakım avantajlar sunduklarını ifade eden Yılmaz, "Teknogirişim, 10 milyon TL fonla kuruldu. Şu ana kadar denetim süreçlerine devam ettiğimiz 10’un üzerinde girişime toplam 6 milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirmeye karar verdik. Fon büyüklüğünü artırma konusunda KT Portföy tarafında yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Fonun çoğalması hem desteklenecek girişim sayısını hem de girişim başına yatırım tutarını artıracak." şeklinde konuştu.

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- İkinci dönemden 7 girişim mezun oldu

Verilen bilgiye göre, Lonca Girişimcilik Merkezi’ndeki girişimcilere eğitim, proje bazlı mentorluk, çok lokasyonlu kuluçka hizmetinin yanı sıra hibe, Ar-Ge desteği ve FinTech’ler için API gibi pek çok ayrıcalık sunuluyor. Eğitimin ardından topluma, sektöre ve Kuveyt Türk müşterilerine faydalı olacağı düşünülen uygulamalar projelendirilip Kuveyt Türk’ün iş süreçlerine dahil ediliyor. Bazı projelerin girişimcileri ise Kuveyt Türk’ün KOBİ veya ticari müşterileriyle buluşturuluyor.

Lonca Girişimcilik Merkezi’nin ikinci döneminde 400’ün üzerinde başvuru yapıldı. Jürinin belirlediği 9 girişimci ekibine, 6 ay boyunca eğitim ve mentorluk desteği verildi. Merkeze kabul edilen 9 ekipten 2'si süreç dahilinde projesini durdurmaya karar verdiği için ikinci dönemden 7 girişim mezun oldu.

Törende, "Fikir Değirmeni", "Akaunting", "Payfull", "Keyzy", "Socivy", "ArgeX" ve "UserVision" adlı girişimlerin sahibi genç girişimciler, girişimlerinin faaliyet alanlarına ilişkin mezuniyet sunumlarını gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuveyt Türk Lonca Girişimcilik Merkezi

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