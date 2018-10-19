Lonca Girişimcilik Merkezi, ikinci dönem mezunlarını verdi

Özellikle erken aşama girişimcilerin eğitim, mentorluk, networking ve çalışma alanı gibi birçok ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Lonca Girişimcilik Merkezi'mize genel ve FinTech olmak üzere iki ayrı kategoride başvuru kabul ediyoruz. Genel kategoriye yazılım, bilgi güvenliği, robotik, büyük veri, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, oyun geliştirme gibi pek çok farklı alanda projesi olan girişimcilerimiz başvurabiliyor. FinTech kategorisinde ise ödeme sistemleri, blockchain, dijital cüzdan, API bankacılığı gibi finansal teknolojiler üzerine geliştirilen projeleri değerlendiriyoruz. Her iki dönemimize de yüzlerce başvuru yapıldı. Ekonomik büyümeden toplumsal ve sosyal gelişime kadar pek çok alanı şekillendiren konulara bu derece yoğun ilgi olması bizleri mutlu ediyor."

Yılmaz, Lonca Girişimcilik Merkezi’ni kurmaya karar verdiklerinde sundukları desteklere yatırımı da ekledikleri, Kuveyt Türk iştiraki olan KT Portföy Yönetimi AŞ’nin yönetiminde, Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu kurduklarını anımsattı.

Söz konusu fona başvuru için Lonca girişimcisi olmanın ön şart olmadığını ancak Lonca girişimcilerine birtakım avantajlar sunduklarını ifade eden Yılmaz, "Teknogirişim, 10 milyon TL fonla kuruldu. Şu ana kadar denetim süreçlerine devam ettiğimiz 10’un üzerinde girişime toplam 6 milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirmeye karar verdik. Fon büyüklüğünü artırma konusunda KT Portföy tarafında yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Fonun çoğalması hem desteklenecek girişim sayısını hem de girişim başına yatırım tutarını artıracak." şeklinde konuştu.