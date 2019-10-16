FİNANS

Lonca'dan mezun olan girişimci ekip sayısı 40'a ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 11:22 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk'ün yenilikçi fikirleri destekleyip ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi'nde dördüncü dönem eğitimleri tamamlandı - Her bir ekibe 40 bin TL'ye kadar nakit hibe desteğinin verildiği, 6 ay boyunca eğitim ve mentorluğun yanı sıra kuluçka hizmeti, Ar-Ge desteği gibi ayrıcalıklardan yararlanma imkanı sunulan 11 girişimci ekip mezun oldu

İSTANBUL(AA) - Yenilikçi iş fikirlerinin geliştirilip ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla Kuveyt Türk tarafından 2017’de kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, dördüncü dönem mezunlarını verdi.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Workinton Levent 199'da düzenlenen Lonca Demoday etkinliğine, Kuveyt Türk Bankacılık Servis Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Yılmaz, Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, Workinton Üst Yöneticisi (CEO) Cihan Seyithanoğlu, mezun girişimciler, Kuveyt Türk'ün iş ortakları ve davetliler katıldı.

Lonca Girişimcilik Merkezi'nin dördüncü döneminden mezun olan 11 girişimci ekip, "Planticket", "Ekipman.co", "Kidoole", "FilameX", "Frise", "Kube", "Pollective", "Predy", "Sopyo", "StuffApp" ve "Yeşil Diyafon" oldu.

- "Lonca, 2 yılda en etkin kuluçka merkezleri arasına girdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, Lonca Girişimcilik Merkezi'nden 4 dönemde 40 girişimciyi mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bankamızın sürekli eğitim ve gelişim ilkesi doğrultusunda hayata geçirdiğimiz Lonca Girişimcilik Merkezi, yalnızca 2 yıl içerisinde ülkemizin en etkin kuluçka merkezi ve girişim hızlandırma programları arasına girdi. İlk 4 dönem için aldığımız bin 500’ün üzerinde başvuru ise ülkemizden ne denli parlak fikirler çıktığını göstermesi açısından çok önemlidir. Biz bu başvurular arasından 40'ını belirleyerek eğitim, mentorluk, 40 bin TL’ye kadar hibe, çalışma ortamı, Ar-Ge gibi destekler sunduk.

Lonca'nın ikinci dönem mezunlarından Akaunting'e, iştirakimiz olan KT Portföy Yönetim Şirketi aracılığıyla bu yılın temmuz ayında yatırım gerçekleştirdik. Lonca gibi merkezlerin toplumumuza, ülkemizin ekonomisine ve geleceğe yapılmış en önemli yatırımlardan biri olduğuna inanıyor ve bu merkezlerin sayısının artmasını temenni ediyoruz. Önceki dönemlerde olduğu gibi dördüncü dönemimizden mezun olan girişimcilerimizle de çeşitli platformlarda bir arada olmaya devam edeceğiz. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."

Workinton CEO'su Cihan Seyithanoğlu da girişimcilere ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu aktararak, "Henüz yolun başında olan girişimciler için çalışma ofisinin ne denli önemli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle tüm Workinton ofislerimizde Lonca ekiplerine elimizden geldiğince destek olmaya özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

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