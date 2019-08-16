Londra borsası teknik arıza sebebiyle açılış erteledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Ağustos (DHA) - Birleşik Krallık'ta Londra Borsası'nda (FTSE) son 14 ay içinde ikinci kez, henüz bilinmeyen teknik bir arıza nedeniyle işlem yapılamazken, piyasa açılışı ertelendi.



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