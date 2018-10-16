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Londra Borsası yöneticisi Suudi Arabistan ziyaretini iptal etti

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 21:41 | Son Güncelleme

Londra Borsası Üst Yöneticisi David Schwimmer’in 23-25 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek uluslararası yatırım toplantısına katılmayacağı açıklandı

LONDRA (AA) - Londra Borsası (LSE) Üst Yöneticisi David Schwimmer’in, 23-25 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan’da düzenlenecek olan uluslararası yatırım toplantısına katılmayacağı duyuruldu.

Londra Borsası'ndan yapılan açıklamada, Üst Yönetici Schwimmer’in 23-25 Ekim tarihlerinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde Riyad’da düzenlenecek olan "Geleceğe Yatırım Girişimi (FII)" toplantısına katılmayacağı bildirildi.

Uluslararası yatırım ve teknoloji şirketi Virgin Grubu’nun kurucusu İngiliz yatırımcı Richard Branson da geçen hafta Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasının ardından Suudi Arabistan’nda yürüttüğü iki turizm projesindeki yöneticilik görevini askıya almaya karar verdiğini açıklamıştı.

Branson, ayrıca Suudi Arabistan ile yapılması planlanan 1 milyar dolarlık yatırım projesini askıya aldığını duyurmuştu.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akibetine ilişkin soru işaretleri nedeniyle son günlerde birçok önemli isim Suudi Arabistan'da düzenlenen toplantılardan çekilme karar aldı.

Amerikan teknoloji devi Google Cloud’ın Üst Yöneticisi (CEO) Diane Greene, "Çöldeki Davos" olarak nitelendirilen konferanstan çekildiğini açıklayan son isim oldu.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde gerçekleştirilmesi planlanan konferanstan bu hafta çekilen diğer isimler arasında ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından Chase'in CEO’su Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink ve Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman da yer aldı.

Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO’su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL’in kurucusu Steve Case, Viacom’un CEO’su Bob Bakish ve Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee de konferansa katılmayacağını açıklayan diğer isimler arasında yer aldı.

- Önde gelen basın kuruluşları sponsorluklarını çekti

İş dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra uluslararası basın kuruluşları da konferanstan desteğini çekmeye devam ediyor.

New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post, ve Bloomberg konferanstan sponsorluğunu çeken ya da katılmayacağını açıklayan kurumlar arasında yer alıyor.

Ayrıca, The Economist dergisinin Genel Yayın Yönetmeni Zanny Minton Beddoes ve Los Angeles Times gazetesinin sahibi Patrick Soon-Shiong da konferansa katılmaktan vazgeçen basın temsilcileri olarak öne çıkıyor.

Hala sponsorlar arasında kalmaya devam eden Amerikalı basın kuruluşu Fox ise gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın durumunu yakından takip ettiklerini açıkladı.

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David Schwimmer Londra Borsası LSE suudi arabistan ziyaret

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