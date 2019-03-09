Londra ve Manchester uçuşlarında yolcu rekoru kırıldı

Gökhan Artan / İstanbul, 9 Mart (DHA)-İstanbul ile İngiltere’nin başkenti Londra arasında uçak yolcusu sayısı rekor düzeyde arttı. İstanbul'dan Londra'nın 3 havalimanına her gün yapılan 15 uçak seferi sayesinde iki kent arasında yolcu sayısı 1 milyon 848 bine yükseldi. Manchester ile Muğla, Antalya, İzmir ve İstanbul arasındaki uçuşlarda da rekor artışla yolcu trafiği 1 milyonu geçmesi dikkat çekti.

İstanbul ile Londra arasında günde yapılan tarifeli sefer sayısı 15’e yükseldi. Atatürk Havalimanı’ndan 10, Sabiha Gökçen’den 4 ve İstanbul Havalimanı’ndan da bir sefer Londra’nın 3 havalimanına uçuşlar düzenleniyor. Özellikle dünyanın birçok noktasına İstanbul bağlantılı uçuşlar sayesinde de Londra-İstanbul arasında seyahat eden transit yolcu sayısında da önemli artışlar meydana geldi.

Aktarmalı yolcu sayısı arttı

İran, Irak ve Hindistan ile İstanbul aktarmalı Londra arasındaki yolcu sayısı da arttı. İstanbul Atatürk ile Sabiha Gökçen’den Londra’nın Heathrow, Gatwick ve Stansted Havalimanları arasında taşınan tarifeli yolcu sayısı dikkat çekici rakamlara ulaştı. İstanbul’un iki havalimanı ile Londra’daki üç havalimanı arasında 2018 yılında toplam 1 milyon 848 bin 326 yolcu karşılıklı olarak uçuş yaptı.2017 yılnda ise iki kent arasında 1 milyon 700 bin yolcu taşınmıştı. Londra’nın Luton Havalimanı’ndan ise İstanbul’a uçuş yapılmadı. Londra’ya en çok yolcu taşıyanlar ise Türk Hava Yolları ile Pegasus Havayolları oldu.