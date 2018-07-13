Londra’da Trump karşıtı gösteriler devam ediyor

Aynur Tattersall / Londra, 13 Temmuz (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti, başkent Londra'da protesto edilmeye devam ediyor. Trump'ın ziyaretini protesto eden binlerce gösterici Parlamento Meydanı'na yürüyor.
Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’ya diplomatik temaslarda bulunmak için gelen ABD Başkanı Donald Trump, savaş karşıtı grup "Savaşı Durdurun Koalisyonu” ve çeşitli sivil toplum örgütlerinin düzenlediği gösterilerle protesto ediliyor.
BBC binası önünde bir araya gelen Savaşı Durdurun Koalisyonu üyeleriyle birlikte yüzbinlerce kişi yanlarında getirdikleri çeşitli aletlerle gürültü yaparak Trump’ın gelişini protesto etti.
Prostesto gösterisine katılanlar; "Açık ve bağırarak söyleyin, Trump burada istenmiyor" , "Trump evine dön" şeklinde sloganlar attılar.
Bazı göstericiler ellerinde "Trump, burada istenmiyorsun", "Trump buradan defol ve evine git" "Trump ile Muhafazakarlara karşı yürüyün" yazılı pankart ve dövizler taşıdılar.
Göstericiler, Trump'ın izlediği politikaları eleştirerek, İngiltere Başbakanı Theresa May ile Kraliçe 2. Elizabeth'in ABD lideri ile görüşmelerini iptal etmeleri çağrısı yaptı.
ABD Başkanı Trump’ı protesto gösterileri sabah saatlerinde Parlamento meydanında toplanan kalabalığın Bebek Trump balonunu uçurmasıyla başladı.
BBC binası önünden başlayan protesto gösterileri Parlamento meydanında sona erecek.
ABD Başkanının İngiltere ve İskoçya'yı kapsayan 4 günlük ziyareti sırasında İngiltere’nin birçok şehrinde geniş katılımlı protestoların, ziyaret sona erene kadar devam etmesi bekleniyor. (Fotoğraflı)
Görüntü dökümü:
- Protestolardan genel ve detay görüntüler
- Döviz taşıyan ve slogan atan kalabalıklar
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