FİNANS

Londra'da Türk Ticaret Merkezi açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 09:57 | Son Güncelleme

İNGİLTERE'NİN başkenti Londra'da Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) açıldı.

Londra'da Türk Ticaret Merkezi açıldı

İSTANBUL, (DHA) - İNGİLTERE'NİN başkenti Londra'da Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) açıldı. TTM açılışını değerlendiren TİM Başkanı İsmail Gülle, "4 ülkedeki 5 farklı şehirde 12 ticaret merkezimizi faaliyete geçirdik. Londra’daki Seramik Ofisimiz ile birlikte bu sayı 13’e ulaştı" dedi.

Londra Seramik Türk Ticaret Merkezi'nin açılış törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve çok sayıda iş dünyası temsilcisi katıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere’nin başkenti Londra’daki Türk Ticaret Merkezi’nin (TTM) açılışını yaptı. Açılışın ardından katılımcılar TTM'de hizmet veren seramik, inşaat, yapı, mimari ve tasarım sektörlerindeki firmaların ürünlerini inceleyerek, bilgi aldı.

TİM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 Günlük Eylem Planı’nda işaret ettiği yeni TTM açılışlarına devam ediyor. TTM ofis açılışının gururunu yaşadıklarını söyleyen Gülle, "Bugün, Dünya’nın en önemli ticaret ve finans merkezlerinden birisi olan Londra’dayız. Londra Seramik TTM Ofisi’mizin resmi açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

35 YENİ TTM OFİSİ AÇILACAK

Türkiye Ticaret Merkezleri’nin TİM’in en önemli projeleri arasında yer aldığını kaydeden Gülle, "Bugüne kadar, Londra’nın yanında ABD’de Şikago ve New York, İran’da Tahran ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai’de olmak üzere 4 ülkedeki 5 farklı şehirde 12 Ticaret Merkezimizi faaliyete geçirdik. Londra’daki Seramik Ofisimizle birlikte bu sayı 13’e ulaştı.Önümüzdeki dönemde de, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 35 yeni ülkede TTM ofisleri açılacak" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE MARKASININ TANITILMASI AMAÇLANIYOR

Dünyanın dört bir yanında açılması planlanan TTM ofisleri ile hedef pazarlarda etkinliğin, ürün çeşitliliğinin artırılmasının ve Türkiye markasının tanıtılmasının hedeflendiğini vurgulayan TİM Başkanı, “Bu merkezler, yapı ve görev itibari ile bünyelerinde Türk mağazaları, depoları, showroomları barındıran; bulundukları ülkedeki firmalarımıza, hukuki ve mali danışmanlık sağlayan yapılar olarak çalışıyor. Türkiye’nin '2023 İhracat Strateji Hedefleri' doğrultusunda, ilk Ticaret Merkezimizi 2017 yılında faaliyete geçirmiştik. Bugün Londra’da yeni bir açılıştayız. İngiltere ile ticari ilişkilerimizi daha da ileri taşımak adına 2018 yılı ocak ayı içerisinde Londra TTM’mizde bilişim sektörümüz faaliyete başlamıştı. Şimdi ise Seramik sektörümüz faaliyete başlıyor. İngiltere, bilhassa seramik sektöründe Avrupa’daki en büyük alıcılarımızdan biri” dedi.

TTM ZİNCİRİNE MODA, MOBİLYA, GIDA VE MÜCEVHER SEKTÖRLERİ DE EKLENİYOR

Önümüzdeki süreçte Londra TTM bünyesine moda, mobilya, gıda ve mücevher sektörlerinin de dahil edileceğini ifade eden GÜLLE, bu sayede hem İngiltere’ye hem de Avrupa’ya olan ihracatımızın büyük bir ivme kazanacağının altını çizdi.

Londra’da açılan TTM, Clerkenwell bölgesinde, “26, St. Cross Street, London EC1N 8UH” adresinde hizmet veriyor. TTM ile ilgili detaylı bilgiye www.ttcenter.com.tr adresinden ulaşılabiliyor.

(fFOTOĞRAF)

Londra'da Türk Ticaret Merkezi açıldı

PARTNEREvliliğini ayakta tutmak için çok uğraştı!Evliliğini ayakta tutmak için çok uğraştı!
Borsa İstanbul'dan İslami finans modeline destekBorsa İstanbul'dan İslami finans modeline destek
TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ettiTÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz kararı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin neden boşandığı ortaya çıktı

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

'Teklif yasalaşırsa 1999 öncesi sigortalılar yaşa takılmayacak'

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Yeğenleri için üretti, şimdi dünyaya satıyor

Dolar ne kadar? 13 Eylül dolar yorumları

Dolar ne kadar? 13 Eylül dolar yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Temmuz’da kesilen hindi sayısı yüzde 10.4 arttı

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

Kurdaki dalgalanma ihracatçının kar marjını yüzde 30 düşürdü

Borsa İstanbul'dan İslami finans modeline destek

Borsa İstanbul'dan İslami finans modeline destek

TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

TÜSİAD heyeti Cumnurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti

BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz

BTSO Başkanı Burkay: Her konseyden Ur-Ge projesi yürütmesini istiyoruz

5 yıldızlı otel icradan 89,5 milyon liraya satıldı

5 yıldızlı otel icradan 89,5 milyon liraya satıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.