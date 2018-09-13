Londra'da Türk Ticaret Merkezi açıldı

TİM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 100 Günlük Eylem Planı’nda işaret ettiği yeni TTM açılışlarına devam ediyor. TTM ofis açılışının gururunu yaşadıklarını söyleyen Gülle, "Bugün, Dünya’nın en önemli ticaret ve finans merkezlerinden birisi olan Londra’dayız. Londra Seramik TTM Ofisi’mizin resmi açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

35 YENİ TTM OFİSİ AÇILACAK

Türkiye Ticaret Merkezleri’nin TİM’in en önemli projeleri arasında yer aldığını kaydeden Gülle, "Bugüne kadar, Londra’nın yanında ABD’de Şikago ve New York, İran’da Tahran ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai’de olmak üzere 4 ülkedeki 5 farklı şehirde 12 Ticaret Merkezimizi faaliyete geçirdik. Londra’daki Seramik Ofisimizle birlikte bu sayı 13’e ulaştı.Önümüzdeki dönemde de, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu gibi 35 yeni ülkede TTM ofisleri açılacak" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE MARKASININ TANITILMASI AMAÇLANIYOR

Dünyanın dört bir yanında açılması planlanan TTM ofisleri ile hedef pazarlarda etkinliğin, ürün çeşitliliğinin artırılmasının ve Türkiye markasının tanıtılmasının hedeflendiğini vurgulayan TİM Başkanı, “Bu merkezler, yapı ve görev itibari ile bünyelerinde Türk mağazaları, depoları, showroomları barındıran; bulundukları ülkedeki firmalarımıza, hukuki ve mali danışmanlık sağlayan yapılar olarak çalışıyor. Türkiye’nin '2023 İhracat Strateji Hedefleri' doğrultusunda, ilk Ticaret Merkezimizi 2017 yılında faaliyete geçirmiştik. Bugün Londra’da yeni bir açılıştayız. İngiltere ile ticari ilişkilerimizi daha da ileri taşımak adına 2018 yılı ocak ayı içerisinde Londra TTM’mizde bilişim sektörümüz faaliyete başlamıştı. Şimdi ise Seramik sektörümüz faaliyete başlıyor. İngiltere, bilhassa seramik sektöründe Avrupa’daki en büyük alıcılarımızdan biri” dedi.