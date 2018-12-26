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LPG ithalatı ekimde arttı

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 11:24 | Son Güncelleme

Türkiye'nin LPG ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,42 artarak 254 bin 520 ton oldu

Türkiye'nin LPG ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,42 artışla 254 bin 520 tona yükseldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Ekim Ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Norveç, Rusya, Kazakistan, Libya, Yunanistan ile Santa Kitts ve Nevis oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,42 artışla 254 bin 520 tona çıktı.

Ekimde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 81,52 azalarak 3 bin 652 tona geriledi. Söz konusu ihracat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 10 azalışla 68 bin 719 tona düştü.
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- LPG satışı azaldı

Ekimde tüplü LPG satışı yüzde 11,6, dökme LPG satışı yüzde 21 azalırken, otogaz satışı yüzde 1,5 arttı. Böylece iç piyasaya yapılan toplam LPG satışı toplamda yüzde 1,8 azaldı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ekimde 61 bin 919 ton tüplü LPG, 7 bin 827 ton dökme LPG ve 271 bin 341 ton otogaz satışı yapıldı.

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 79,6 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 18,2 ile tüplü LPG, yüzde 2,2 ile de dökme LPG izledi.

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2018 Ekim Ayı LPG Piyasası Raporu dökme LPG Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) LPG tüplü otogaz

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