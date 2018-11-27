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LPG ithalatı eylülde azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 27.11.2018 09:31 | Son Güncelleme

Türkiye'nin LPG ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 azalarak 241 bin 263 ton oldu

Türkiye'nin LPG ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30,3 azalışla 241 bin 263 tona geriledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Eylül Ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Kazakistan, İngiltere, Norveç ve Ukrayna oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,3 azalışla 241 bin 263 tona düştü.

Eylülde rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 88,2 azalarak bin 748 tona geriledi. Söz konusu ihracat, Romanya ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 5,2 azalışla 82 bin 361 tona yükseldi.
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- LPG satışı azaldı

Eylülde tüplü LPG satışı yüzde 11,8, dökme LPG satışı yüzde 18,5 ve otogaz satışı yüzde 3,4 azaldı. Böylece iç piyasaya yapılan toplam LPG satışı yüzde 5,3 azaldı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince ağustosta 62 bin 361 ton tüplü LPG, 6 bin 905 ton dökme LPG ve 289 bin 235 ton otogaz satışı yapıldı.

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 80,7 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 17,4 ile tüplü LPG, yüzde 1,9 ile de dökme LPG izledi.

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