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LPG ithalatı martta yüzde 13 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 11:50 | Son Güncelleme

LPG ithalatı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 273 bin tona yükseldi

Türkiye'nin LPG ithalatı mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artışla 273 bin tona çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Mart ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Norveç, ABD, Rusya, Kazakistan, Libya ve Ukrayna oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı mart ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 13 artarak 273 bin tona yükseldi. Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 29 azalışla 73 bin ton oldu.

Martta rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40 azalarak 25 bin tona geriledi. En çok ihracat sırasıyla İsviçre, Mısır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Santa Kitts ve Nevis, Yunanistan ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

- Otogaz satışı arttı

Martta tüplü LPG satışı da yüzde 4,4, dökme LPG satışı yüzde 19,4 azalırken, otogaz satışları ise yüzde 8,4 arttı. Dağıtıcı lisansı sahiplerince martta 64 bin 279 ton tüplü LPG, 10 bin 704 ton dökme LPG ve 255 bin 852 ton otogaz satışı gerçekleştirildi.

LPG pazarında yüzde 77,3 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 19,5 ile tüplü, yüzde 3,2 ile de dökme LPG izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ithalat LPG LPG ithalatı mart

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