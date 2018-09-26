LPG ithalatı temmuzda yüzde 5,1 azaldı

Türkiye'nin LPG ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 azalışla 287 bin 73 tona indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Temmuz Ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Norveç, ABD, Kazakistan, Rusya, Libya, İngiltere, Malta, Saint Kitts&Nevis ve Ukrayna oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,1 azalarak 287 bin 73 tona düştü.

Temmuzda rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,3 azalarak 6 bin 609 tona geriledi. En çok ihracat sırasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mısır, Suriye ve Türkiye Serbest Bölge'ye yapıldı.

Aynı dönemde LPG üretimi ise yüzde 23,9 artışla 98 bin 63 tona yükseldi.

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- Otogaz satışında artış

Temmuzda tüplü LPG satışı yüzde 10,9 ve dökme LPG satışı yüzde 42,6 azalırken, otogaz satışlarında yüzde 6,8 artış görüldü. Böylece bu dönemde toplam LPG satışı yüzde 1 arttı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince temmuzda 65 bin 960 ton tüplü LPG, 10 bin 628 ton dökme LPG ve 315 bin 818 ton otogaz satışı yapıldı.

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 80,4 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 16,8 ile tüplü, yüzde 2,8 ile de dökme LPG izledi.

