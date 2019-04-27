LPG Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde değişiklik

Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında dağıtıcı lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama veya dolum tesisine sahip bulunması zorunlu olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), LPG Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, LPG piyasasında dağıtıcı lisansı başvuru sahiplerinin teknik düzenlemelere uygun depolama veya dolum tesisine sahip bulunması zorunlu olacak.

Lisans başvurusunda, dağıtıcı lisansı başvuru sahibinin varsa LPG depolama lisansı kapsamındaki depolama tesisi de dikkate alınacak. Tüplü LPG faaliyeti yapacak dağıtıcıların ise en az bir dolum tesisi ve LPG tüplerine sahip olması gerekecek.

LPG taşıma lisansı kapsamında kara yoluyla LPG taşıma faaliyetini 8 Ocak 2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yürüten ve durumuna uygun yetki belgesine sahip kişilerin taşıma faaliyetleri lisansa tabi olmayacak.

Öte yandan, EPDK'nin Resmi Gazete'de yer alan Enerji Piyasası Bildirim Sistemi Kullanım Talimatlarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı'na göre, doğal gaz, petrol ve LPG piyasaları bildirim yükümlülük tablolarında değişikliğe gidildi.

