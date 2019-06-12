FİNANS

LPG üretimi 2018'de yüzde 9,7 azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 13:30 | Son Güncelleme

Türkiye'nin LPG üretimi, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 9,7 azalarak 916 bin 774 tona düştü

Türkiye'nin sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) üretimi, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,7 azalarak 916 bin 774 ton oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), "LPG Piyasası 2018 Yılı Sektör Raporu"na göre, rafinerici, dağıtıcı ve işleme lisansı sahiplerince geçen yıl yapılan LPG ithalatı ise 2017'ye göre yüzde 2,35 azalarak 3 milyon 306 bin 44 tona geriledi.

Türkiye, geçen yıl 16 ülkeden LPG ithal etti. En çok ithalatın yapıldığı ilk üç ülke sırasıyla Cezayir, ABD ve Norveç oldu.

Rapora göre, Türkiye'nin geçen yıl toplam LPG üretimi bir önceki yıla göre yüzde 9,7 azalarak 916 bin 774 ton olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin LPG ihracatı yüzde 58,69 azalarak 110 bin 40 tona geriledi. Geçen yıl 10 ülkeye LPG satışı yapılırken, en çok ihracat yapılan ülkeler arasında İsviçre, Mısır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk üç sırayı paylaştı.

- En yüksek pazar payı otogazın

Geçen yıl LPG'de en yüksek pazar payı yüzde 79,18 ile otogazda oluştu. Otogaz LPG'yi, yüzde 18,09 ile tüplü LPG ve yüzde 2,73 ile dökme LPG izledi.

Türkiye'de geçen yıl dağıtıcı lisansı sahiplerince 3 milyon 283 bin 170 ton otogaz LPG, 750 bin 284 ton tüplü LPG ve 112 bin 994 ton dökme LPG satışı yapıldı.

Böylece geçen yıl toplam LPG satışı bir önceki yıla göre yüzde 1,62 artışla 4 milyon 146 bin 448 tona ulaştı.

Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!Bu cihazla internet evinizin her yerinden çekecek!
Bakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklamasıBakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklaması
Azevedo’dan WTO reformları için birlikte çalışma çağrısıAzevedo’dan WTO reformları için birlikte çalışma çağrısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
epdk LPG

En Çok Okunan Haberler

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

Ve belli oldu! 10 bin lira maaş alacaklar

Dev bankanın adı ve internet sitesi değişti!

Dev bankanın adı ve internet sitesi değişti!

Doların gözü bu kararda!

Doların gözü bu kararda!

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Ünlü giyim markası yarı fiyatına satıldı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2019 yılında şeker üretimi yüzde 11,4 arttı

2019 yılında şeker üretimi yüzde 11,4 arttı

Bakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklaması

Bakan Pakdemirli'den orman köylüsüne destek açıklaması

Azevedo’dan WTO reformları için birlikte çalışma çağrısı

Azevedo’dan WTO reformları için birlikte çalışma çağrısı

Çinli dev şirketler 1 milyon turist için harekete geçti, Türkiye'de ortaklık için havayollarını radarlarına aldılar

Çinli dev şirketler 1 milyon turist için harekete geçti, Türkiye'de ortaklık için havayollarını radarlarına aldılar

Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

Kadınların işlediği fındık, dünyaya ihraç ediliyor

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.