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Lübnan'da dolar krizi Şam'ı işaret ediyor

FİNANS HABERLERİ  | 01.10.2019 12:26 | Son Güncelleme

Lübnan'da örgütlü bir grubun ATM'lerden dolar çekerek Suriye'ye aktardığı iddia ediliyor - Lübnanlı Milletvekili Hadi Ebul Hasan: -''Ülkedeki dolar sıkıntısı ile Suriye'ye sınır kapıları üzerinden döviz kaçakçılığı yapılması arasında bir bağ var''

Lübnan'da örgütlü bir grubun ATM'lerden dolar çekerek Suriye'ye aktardığı öne sürüldü.

Lübnan Haber Ajansının (NNA) haberinde, ağırlıklı Lübnan, Suriye ve Filistinlilerin bulunduğu örgütlü bir grubun ATM'lerden çektikleri dolarları Suriye'ye aktardığı anlatıldı.

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre de Lübnan Bankalar İdaresi, yakın aralıklarla şüpheli para çekimlerini takibe alarak, kendisiyle ilişkisi olmayan mudilerin dolar çekmesine engel oldu ve yalnızca Lübnan lirası üzerinden işlem yapılmasına izin verdi.

Lübnanlı Milletvekili Hadi Ebul Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkedeki dolar sıkıntısı ile Suriye'ye sınır kapıları üzerinden döviz kaçakçılığı yapılması arasında bir bağ olduğunu söyledi.

Ebul Hasan, dolar konusunda içeriden ve dışarıdan sistematik bir çalışmanın olduğunu belirterek, Suriye'den Lübnan'a, karşılığı dolarla ödenmek üzere kaçakçılık yapıldığını savundu.

Bu kaçakçılığa ilişkin yetkililerin önünde raporların bulunduğunu aktaran Ebul Hasan, gelecek haftadan itibaren Merkez Bankasının bu konuda bazı tedbirler alınacağını aktardı.

Ebul Hasan, Hizbullah'ı işaret ederek, ''Suriye ile çıkar ilişkisi olanların dolara ihtiyacı var." dedi.

-''Rezerv üzerinde baskıyı arttıracak''

Lübnan Parlamentosunda Finans ve Bütçe Komisyonu Üyesi Nikola Nahhas da geçmişe göre kıyas edilemeyecek ölçüde ekonominin kötüleştiğini ifade etti.

Dolar sıkıntısını ödemeler dengesi ile ticaret dengesindeki açığa bağlayan Nahhas, "Lübnan'ın ödemeler dengesi 2019'un ilk 6 ayında 5,39 milyar dolar açık verdi. Bu da Lübnan Merkez Bankasındaki rezervler üzerine baskıyı daha da artıracak.'' diye konuştu.

Eski Ekonomi Bakanı Raid Huri ise stratejik malların alımının finansmanının düzenlenmesi işleminin, krizin yüzde 70'ini çözeceğini ve piyasalarda doları yeniden düşüreceğini vurguladı.

Huri, ülkede inşaat malzemelerinin ithale dayalı olduğunu, bu nedenle konut kredilerinin askıya alınması gerektiğini söyledi.

Lübnan'da ekonomik kriz nedeniyle dolar Lübnan lirası karşısında değer kazanmıştı. Merkez Bankasında 1 dolar 1507 Lübnan lirasıyken, döviz bürolarında ise 1 dolar 1630 ile 1700 lira arasında işlem görüyor.

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