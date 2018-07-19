Lübnan'daki siyasi durumun turizm sektörüne yansımaları

Başbakan Saad el-Hariri, 6 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin ardından yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesine rağmen ülkedeki siyasi güçler arasında bakanlıkların dağılımı konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle henüz bir sonuç elde edemedi.

Lübnan'a 2009 yılında seyahat eden Körfez ve özellikle de Suudi Arabistan vatandaşlarının sayısı 500 bini bulurken, Suriye krizinin başladığı 2011'den itibaren gerilemeye başladı ve son olarak geçen yıl yok denilecek seviyedeydi.

Kaydanyan, Suriye'deki krizin yanı sıra ülkedeki güvenlik ve siyasi sorunlar nedeniyle Körfez ülkeleriyle olan ilişkilerden ötürü Lübnan'daki turizm sektörünün büyük zarar gördüğünü ifade etti.

Lübnan Turizm Bakanı Avadis Kaydanyan, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, özellikle yaz aylarında Lübnan'a Körfez ülkelerinden gelen turistlerin sayısında ciddi düşüş yaşanmasından dolayı bu yıl ülkedeki turizm sektörünün yüzde 30 ila 40 oranında gerilediğini belirtti.

BEYRUT (AA) - RABİ DEMEC - Lübnan'ın son zamanlarda yaşadığı siyasi kriz ve ülkedeki pahalılık nedeniyle vatandaşların tatil için Türkiye'ye yöneldiği görüldü.

Oteller Sendikası Başkanı Beyar el-Aşkar da otel sektöründe geçen yıla oranla küçük bir iyileşme olduğunu dile getirerek, ancak yüzde 7'yi geçmeyen bu oranın daha önceki yıllara göre düşük olduğunu aktardı.

Raporda ayrıca Lübnan'ın, turizm ve seyahat sektörünün doğrudan veya dolaylı olarak ekonomiye katkı sağladığı dünya ülkeleri arasında 39'uncu sırada yer aldığı belirtilmişti.

Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi, hazırladığı bir raporda, 2027 yılına gelindiğinde turizm sektörünün Lübnan ekonomisine yüzde 5,8 oranında katkı sağlayacağı tahmin edilmişti.

Beyruti, yaz mevsiminin bitmesine yaklaşık iki ay kalması nedeniyle turizm sektörüne ilişkin kesin değerlendirmelerde bulunmak için henüz erken olduğunu kaydetti.

Lübnan Tatil Köyleri Sendikası Başkanı Can Beyruti, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel basının, ülkedeki turizm sektörünün kötüye gittiğine dair haberler yayımladığını ancak istenilen düzeyde olmasa da durumun iyi olduğunu söyledi.

Lübnan'da zayıflayan turizm sektörü nedeniyle birçok otelin kapatıldığını, Körfez ülkelerinden gelen turistlerin 1 veya 2 ay gibi kalma programıyla geldiğini, diğer yabancı turistlerin ise sadece 4 günlük programla seyahate çıktığını dile getiren Aşkar, Lübnan'da turizm sektörünün Körfez ülkelerinden gelecek tatilcilerle canlanabileceğine dikkati çekti.

Otellerin yanı sıra bazı lokantaların da kapandığını ve 2018'in başından bu yana işten çıkarılanların sayısının 50 bini aştığını ifade eden Aşkar, Lübnan'da düzenlen sanatsal festivallerin yüzde 20'yi geçmeyecek şekilde turizme katkı sunduğu bilgisini verdi.

Lübnan'ın çeşitli kent ve beldelerinde bu yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan 185 sanat festivali var.

- Türkiye, Lübnanlı turistlerin uğrak yeri

Seyahat acentesi sahibi Muhammed et-Tel, vatandaşlarımız tatillerini Türkiye'de geçirmek istiyor çünkü Türkiye'nin Lübnanlı turistlere hitap ettiğini ve şartların çok uygun olduğunu ifade etti.

Lübnanlıların Antalya, Bodrum ve Marmaris gibi yerlere bir yaz mevsimi boyunca birkaç kez tatil yapmaya gittiğini vurgulayan Tel, Lübnan'daki 5 yıldızlı bir otelin havuzuna giriş ücretine ödenen parayla Türkiye'de bir tatil paketinin satın alınabildiğini aktardı.

Türkiye'nin Lübnanlı turistlerin uğrak yeri olmaya başladığının altını çizen Tel, hatta Körfez ülkeleri vatandaşlarının da uygun fiyatlarla Türkiye'nin muhteşem dağlık ve sahil bölgelerinde tatil yapmaya yöneldiğini kaydetti.

