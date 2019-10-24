FİNANS

Lukoil daha fazla petrol üretim kesintisi istemiyor

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

Rus enerji şirketi Lukoil'in Üst Yöneticisi Vagit Alekperov: - "OPEC anlaşması kapsamında üretimi daha fazla kısmaya gerek yok. Bir karar alınacaksa bu kış döneminden sonra olmalı. Şu anda istikrara ihtiyaç var"

Rus enerji şirketi Lukoil'in Üst Yöneticisi Vagit Alekperov, petrol fiyatlarının varil başına 60 dolar seviyesinde seyretmesini beklediklerini belirterek, "Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) anlaşması kapsamında üretimi daha fazla kısmaya gerek yok. Bir karar alınacaksa bu kış döneminden sonra olmalı. Şu anda istikrara ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Alekperov, Soçi'de düzenlenen Rusya-Afrika Forumu kapsamında Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulundu.

Batı Afrika'nın, Lukoil'in öncelikli yatırım bölgelerinden biri olduğunu vurgulayan Alekperov, "Şu anda 4 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Faaliyetlerimizi Nijerya ve Kongo'ya da genişletmek istiyoruz. Rus yetkililer bu bölgede Rus şirketlerinin çıkarları için etkin bir lobi yürütüyorlar ve bu da yeni ülkelere girmemizi kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Alekperov, Afrika'ya yönelik yalnızca sıvılaştırılmış doğal gaz projelerini değerlendirmediklerini, petrol, doğal gaz keşif ve geliştirme projeleriyle de ilgilendiklerini, bu kapsamdaki tüm projelerini 25-30 yıllık vadelere göre tasarladıklarını bildirdi.

OPEC ve OPEC dışı bazı ülkeler arasındaki petrol üretim kısıntısı anlaşmasının geleceğine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Alekperov, şunları kaydetti:

"ABD'nin sanayi üretimi yüzde 2 artmış durumda. Piyasanın şu anda istikrarlı olduğunu düşünüyoruz. Petrol fiyatlarının da orta vadede varil başına 60 dolar seviyesinde seyretmesini bekliyoruz. OPEC anlaşması kapsamında üretimi daha fazla kısmaya gerek yok. Bir karar alınacaksa bu kış döneminden sonra olmalı, şu anda istikrara ihtiyaç var."

OPEC üyeleri ve üretici ülkeler tarafından düzenlenecek 177. OPEC Toplantı'sı, 5-6 Aralık'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Lukoil petrol rusya

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