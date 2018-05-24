FİNANS

Lukoil'den OPEC anlaşmasında "esneklik" çağrısı

FİNANS HABERLERİ  | 24.05.2018 13:48 | Son Güncelleme

Rus petrol şirketi Lukoil’in Üst Yöneticisi Vagit Alekperov: - "OPEC anlaşmasını ihlal etmeye gerek yok ancak piyasanın nasıl şekillendiği göz bulundurularak, kotalar artık daha esnek hale getirilmeli” - "ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle İran'a yönelik yatırımlarda bazı yeni sorunlar var ve biz de keskin adımlardan kaçınıyoruz”

Rus petrol şirketi Lukoil’in Üst Yöneticisi (CEO) Vagit Alekperov, petrol üretiminin kısılmasına yönelik OPEC anlaşmasında “esneklik” çağrısında bulunarak, “Hedeflere ulaşıldı ve petrol piyasalarında denge sağlandı. Anlaşmayı ihlal etmeye gerek yok ancak piyasanın nasıl şekillendiği göz bulundurularak, kotalar artık daha esnek hale getirilmeli.” dedi.

Alekperov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile varılan üretim kısıntısı anlaşmasının etkisini ispatladığını söyledi.

OPEC anlaşmasına ilişkin taraflar arasında 21-22 Haziran tarihlerinde bir toplantı yapılacağını anımsatan Alekperov, “Şu aşamada çok fazla bilinmeyen faktör var ve alınacak olası kararlara ilişkin yorum yapmayacağım. Ancak anlaşma 2019 ve 2020’ye kadar uzatılabilir.” diye konuştu.

Anlaşma sayesinde küresel petrol piyasalarının dengelendiğine işaret eden Alekperov, “Anlaşma kesinlikle faydalı oldu. Hedeflere ulaşıldı ve petrol piyasalarında denge sağlandı. Anlaşmayı ihlal etmeye gerek yok ancak piyasanın nasıl şekillendiği göz bulundurularak, kotalar artık daha esnek hale getirilmeli.” ifadelerini kullandı.

Lukoil’in, İran’a yönelik olası yatırımlarına ilişkin de değerlendirmelerde de bulunan Alekperov, “Şu anda tüm olasılıkları değerlendiriyoruz. ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle bazı yeni sorunlar var ve biz de keskin adımlardan kaçınıyoruz.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
abd enerji iran Lukoil OPEC petrol

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