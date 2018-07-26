Lukoil'in net karı azaldı

Rus petrol şirketi Lukoil'in net karı, bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 25 azalarak 86,5 milyar rubleye geriledi.

Şirketten yapılan açıklamada, Rusya'nın en büyük ikinci petrol şirketi Lukoil'in 2018'in ilk yarısında net karının geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 25 azalarak, 86,5 milyar rubleye (yaklaşık 1,4 milyar dolar) gerilediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde şirket gelirinin de 2017'ye göre yüzde 7'lik düşüşle 96,4 milyar rubleye gerilediği kaydedildi.

Dünyanın en büyük entegre petrol ve doğalgaz şirketlerinden Lukoil, global petrol üretiminin yaklaşık yüzde 2'sini gerçekleştiriyor.

