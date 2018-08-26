Lüks otomobil satışları hız kesti

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Lüks ve ultra lüks otomobil pazarı, bu yılın temmuz sonu itibarıyla 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 13,7 daralarak 11 bin 157'ye geriledi.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil satışları 2018'in ocak-temmuz aylarında 317 bin 894 adet olarak gerçekleşerek, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde azaldı. Lüks (E) segmentte de pazar yüzde 15,7 daraldı.
Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 10 bin 925 lüks otomobil satılırken, 2018'in aynı döneminde bu rakam 9 bin 206'ya geriledi. E segmentinde bu dönemde en fazla bin 2 bin 430 adetle Mercedes-Benz E satıldı. Sıralamada BMW 5 Serisi 2 bin 317 adetle ikinci, Audi A6 bin 206 adetle üçüncü oldu.
BMW X3, Volvo XC60, Volvo S90, Mercedes-Benz GLC ve Porche Macan da bu segmentte en çok satılan otomobiller arasında yer aldı.
Lüks otomobil pazarında Land Rover Range Rover Evoque Convertible ve Lexus RC bir adet satılan modeller oldu.
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- Ultra lüks pazarı yüzde 2,7 daraldı
Bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ultra lüks (F) segmentte de yüzde 2,7 azalışla bin 951 otomobil satıldı.
F segmentinde en çok 448 adetle Volvo XC90 satılırken, bu modeli 390 adetle BMW X5, 247 adetle Land Rover Range Rover Sport ve 166 adetle Mercedes-Benz S takip etti.
Ultra lüks pazarda yalnızca birer adet satılan modeller Aston Martin V12 Vanquish Coupe, Bentley Bentayga, Bentley Flying Spur, Ferrari GTC4 Lusso, Ferrari 812 Superfast, Maserati Quattroport, Mercedes-Benz S Coupé, Mercedes-Benz S Cabriolet ve Mercedes-Benz AMG GT oldu.
Bu yılın ocak-temmuz döneminde lüks ve ultra lüks otomobil satışları birlikte değerlendirildiğinde ise toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 küçülerek 11 bin 157'e geriledi.
Lüks ve ultra lüks araç toplam satışları, 2017 ve 2018'in ocak-temmuz döneminde şöyle gerçekleşti:
2017 2018 Yüzde Değişim Fark (Adet) E Segmenti (Lüks) 10.925 9.206 -15,7 -1.719 F Segmenti (Ultra Lüks) 2.006 1.951 -2,7 -55 Toplam 12.931 11.157 -13,7 -1.774Ocak-Temmuz 2018 dönemi itibarıyla lüks ve ultra lüks araç satışlarının marka bazında dağılımı şöyle:
Marka E Segmenti F Segmenti TOPLAM Alfa Romeo 14 0 0 Aston Martin 0 7 7 Audi 1429 111 1.540 Bentley 0 5 5 BMW 2.937 486 3.423 Ferrari 0 11 11 Ford 19 0 19 Hyundai 0 2 2 Jaguar 70 8 78 Jeep 13 28 41 Lamborghini 0 2 2 Land Rover 392 400 792 Lexus 13 4 17 Maserati 6 24 30 Mercedes-Benz 3.106 313 3.419 Mitsubishi 0 6 6 Porsche 267 96 363 Ssangyong 5 0 5 Subaru 13 0 13 Toyota 65 0 65 Volkswagen 21 0 21 Volvo 836 448 1.284 TOPLAM 9.206 1.951 11.157
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