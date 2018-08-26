FİNANS

Lüks otomobil satışları hız kesti

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

Lüks ve ultra lüks otomobil satışları, bu yılın ocak-temmuz döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 13,7 azalarak 11 bin 157'ye geriledi - Ultra lüks segmentte pazar yüzde 2,7, lüks segmentte yüzde 15,7 daraldı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Lüks ve ultra lüks otomobil pazarı, bu yılın temmuz sonu itibarıyla 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 13,7 daralarak 11 bin 157'ye geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil satışları 2018'in ocak-temmuz aylarında 317 bin 894 adet olarak gerçekleşerek, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde azaldı. Lüks (E) segmentte de pazar yüzde 15,7 daraldı.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 10 bin 925 lüks otomobil satılırken, 2018'in aynı döneminde bu rakam 9 bin 206'ya geriledi. E segmentinde bu dönemde en fazla bin 2 bin 430 adetle Mercedes-Benz E satıldı. Sıralamada BMW 5 Serisi 2 bin 317 adetle ikinci, Audi A6 bin 206 adetle üçüncü oldu.

BMW X3, Volvo XC60, Volvo S90, Mercedes-Benz GLC ve Porche Macan da bu segmentte en çok satılan otomobiller arasında yer aldı.

Lüks otomobil pazarında Land Rover Range Rover Evoque Convertible ve Lexus RC bir adet satılan modeller oldu.

\

- Ultra lüks pazarı yüzde 2,7 daraldı

Bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ultra lüks (F) segmentte de yüzde 2,7 azalışla bin 951 otomobil satıldı.

F segmentinde en çok 448 adetle Volvo XC90 satılırken, bu modeli 390 adetle BMW X5, 247 adetle Land Rover Range Rover Sport ve 166 adetle Mercedes-Benz S takip etti.

Ultra lüks pazarda yalnızca birer adet satılan modeller Aston Martin V12 Vanquish Coupe, Bentley Bentayga, Bentley Flying Spur, Ferrari GTC4 Lusso, Ferrari 812 Superfast, Maserati Quattroport, Mercedes-Benz S Coupé, Mercedes-Benz S Cabriolet ve Mercedes-Benz AMG GT oldu.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde lüks ve ultra lüks otomobil satışları birlikte değerlendirildiğinde ise toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 küçülerek 11 bin 157'e geriledi.

Lüks ve ultra lüks araç toplam satışları, 2017 ve 2018'in ocak-temmuz döneminde şöyle gerçekleşti:

2017 2018 Yüzde Değişim Fark (Adet) E Segmenti (Lüks) 10.925 9.206 -15,7 -1.719 F Segmenti (Ultra Lüks) 2.006 1.951 -2,7 -55 Toplam 12.931 11.157 -13,7 -1.774Ocak-Temmuz 2018 dönemi itibarıyla lüks ve ultra lüks araç satışlarının marka bazında dağılımı şöyle:

Marka E Segmenti F Segmenti TOPLAM Alfa Romeo 14 0 0 Aston Martin 0 7 7 Audi 1429 111 1.540 Bentley 0 5 5 BMW 2.937 486 3.423 Ferrari 0 11 11 Ford 19 0 19 Hyundai 0 2 2 Jaguar 70 8 78 Jeep 13 28 41 Lamborghini 0 2 2 Land Rover 392 400 792 Lexus 13 4 17 Maserati 6 24 30 Mercedes-Benz 3.106 313 3.419 Mitsubishi 0 6 6 Porsche 267 96 363 Ssangyong 5 0 5 Subaru 13 0 13 Toyota 65 0 65 Volkswagen 21 0 21 Volvo 836 448 1.284 TOPLAM 9.206 1.951 11.157

PARTNERTok tutan yağ yakımını arttıran besinler nelerdir?Tok tutan yağ yakımını arttıran besinler nelerdir?
TOKİ’den 2018'de ikinci indirim kampanyasıTOKİ’den 2018'de ikinci indirim kampanyası
Niğde'den 10 ülkeye ev tipi turşu ihraç ediliyorNiğde'den 10 ülkeye ev tipi turşu ihraç ediliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
otomotiv lüks segment ODD ultra lüks segment

En Çok Okunan Haberler

Aile boyu rezalet!

Aile boyu rezalet!

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

Bloomberg duyurdu! ABD Rusya'yı uyardı!

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika hava durumu uyarısı! Yarın başlıyor - İstanbul hava durumu raporu

Emeklilere zam müjdesi

Emeklilere zam müjdesi

Dolar prangasına dijital çözüm

Dolar prangasına dijital çözüm

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TOKİ’den 2018'de ikinci indirim kampanyası

TOKİ’den 2018'de ikinci indirim kampanyası

Niğde'den 10 ülkeye ev tipi turşu ihraç ediliyor

Niğde'den 10 ülkeye ev tipi turşu ihraç ediliyor

İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 merkezden ulaşılabilecek (2)

İstanbul Yeni Havalimanı’na 18 merkezden ulaşılabilecek (2)

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu eridi: 4 günde 77 bin kişi çıkış yaptı

Kapıkule'de gurbetçi kuyruğu eridi: 4 günde 77 bin kişi çıkış yaptı

Güneydoğu turizminde çifte bayram

Güneydoğu turizminde çifte bayram

Darboğaz'ın kiraz geliri 15 milyon TL

Darboğaz'ın kiraz geliri 15 milyon TL

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.