Lüks otomobil satışları hız kesti

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Lüks ve ultra lüks otomobil pazarı, bu yılın temmuz sonu itibarıyla 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 13,7 daralarak 11 bin 157'ye geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil satışları 2018'in ocak-temmuz aylarında 317 bin 894 adet olarak gerçekleşerek, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde azaldı. Lüks (E) segmentte de pazar yüzde 15,7 daraldı.

Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 10 bin 925 lüks otomobil satılırken, 2018'in aynı döneminde bu rakam 9 bin 206'ya geriledi. E segmentinde bu dönemde en fazla bin 2 bin 430 adetle Mercedes-Benz E satıldı. Sıralamada BMW 5 Serisi 2 bin 317 adetle ikinci, Audi A6 bin 206 adetle üçüncü oldu.

BMW X3, Volvo XC60, Volvo S90, Mercedes-Benz GLC ve Porche Macan da bu segmentte en çok satılan otomobiller arasında yer aldı.

Lüks otomobil pazarında Land Rover Range Rover Evoque Convertible ve Lexus RC bir adet satılan modeller oldu.

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- Ultra lüks pazarı yüzde 2,7 daraldı

Bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ultra lüks (F) segmentte de yüzde 2,7 azalışla bin 951 otomobil satıldı.