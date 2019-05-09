FİNANS

Lüks tekneler Bodrum'da görücüye çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 09.05.2019 20:30 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "2. TYBA Yacht Charter Show", kiralanmak üzere meraklılarının beğenisine sunulan 60'a yakın lüks tekneyi bir araya getirdi - TYBA Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Sevi: - "Tüm dünya kiralama piyasasında yeri olacak, mutlaka gidilmesi gereken bir şov haline el birliğiyle geleceğiz" - DTO Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç: - "Burada yaklaşık 150 milyon dolarlık tekne sergileniyor"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "2. TYBA Yacht Charter Show" başladı.

Tüm Yat İşletmeleri, Brokerları, Acenteleri ve Yatırımcıları Derneği (TYBA) ve Yalıkavak Marina iş birliğinde, Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada düzenlenen etkinliğe, yurt içi ve yurt dışından yat işletmecileri, brokerler ve acente yetkilileri katılıyor.

Seçkin davetlilerin katıldığı etkinlikte 60'a yakın lüks tekne, kiralanmak üzere ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

TYBA Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Sevi, açılışta yaptığı konuşmada, geçen yıl başlatılan etkinlikten oldukça iyi geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Etkinliğe bu yıl da çok iyi katılımın olduğuna değinen Sevi, "Tüm dünya kiralama piyasasında yeri olacak, mutlaka gidilmesi gereken bir şov haline el birliğiyle geleceğiz. Bizi güçlü hissettiren ülkemiz, çevremiz, doğamız ve müthiş girişimcilerimizin ürettiği filomuzdur. Sahip olduğumuz çok büyük avantajlar var." diye konuştu.

Mavi yolculuğun, rakibi olmayan bir sektör olduğuna dikkati çeken Sevi, insanların hem denizde konakladığını hem de arkeolojik alanları gezme fırsatı bulduklarını belirterek, insanları beton odalardan çıkartıp, ahşap, kaliteli odalarda misafir ettiklerini anlattı.

Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan da yat turizminin, Türkiye'deki toplam turizmin yüzde 20'sini karşıladığına işaret etti.

Akaltan, charter turizminin Türkiye'de desteklenmesi gereken bir sektör olduğunun altını çizdi.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç de etkinliğin Bodrum'da yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

- "Burada 150 milyon dolarlık tekne sergileniyor"

Bodrum'da üretilen özgün ticari yatların sergilendiği, ticarete büyük katkı yapan ve sahada yapılan satışlarla ölçülebilir olan bu organizasyonun her zaman arkasında olduklarını belirten Dinç, şunları kaydetti:

"Burada yaklaşık 150 milyon dolarlık tekne sergileniyor. Burada gördükleriniz Bodrum ve Türkiye için buz dağının görünen kısmıdır. Deniz turizmi alanında aklınıza gelen gelmeyen her türlü ihtiyaca cevap verebilir, misafirlerinizin her birine kendini dünya yıldızı gibi hissettirebilirsiniz. Bu muhteşem teknelerin üretildiği yer olan Bodrum'da bu teknelerle mavi yolculuk yaparak, Akdeniz çanağının en güzel koylarını, güneşini, tarihi, doğayı bir araya getiriyoruz."

Konuşmaların ardından gemici düğümü çözülerek etkinliğin açılışı yapıldı. Misafirler daha sonra her biri milyon dolar değerindeki yatları inceleme fırsatı buldu.

2. TYBA Yacht Charter Show, 12 Mayıs'ta sona erecek.

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