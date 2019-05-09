Lüks tekneler Bodrum'da görücüye çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "2. TYBA Yacht Charter Show" başladı.

Tüm Yat İşletmeleri, Brokerları, Acenteleri ve Yatırımcıları Derneği (TYBA) ve Yalıkavak Marina iş birliğinde, Yalıkavak Mahallesi'ndeki marinada düzenlenen etkinliğe, yurt içi ve yurt dışından yat işletmecileri, brokerler ve acente yetkilileri katılıyor.

Seçkin davetlilerin katıldığı etkinlikte 60'a yakın lüks tekne, kiralanmak üzere ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

TYBA Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Sevi, açılışta yaptığı konuşmada, geçen yıl başlatılan etkinlikten oldukça iyi geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Etkinliğe bu yıl da çok iyi katılımın olduğuna değinen Sevi, "Tüm dünya kiralama piyasasında yeri olacak, mutlaka gidilmesi gereken bir şov haline el birliğiyle geleceğiz. Bizi güçlü hissettiren ülkemiz, çevremiz, doğamız ve müthiş girişimcilerimizin ürettiği filomuzdur. Sahip olduğumuz çok büyük avantajlar var." diye konuştu.

Mavi yolculuğun, rakibi olmayan bir sektör olduğuna dikkati çeken Sevi, insanların hem denizde konakladığını hem de arkeolojik alanları gezme fırsatı bulduklarını belirterek, insanları beton odalardan çıkartıp, ahşap, kaliteli odalarda misafir ettiklerini anlattı.