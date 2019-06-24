Lüks turizmde ‘dijital detoks’ dönemi

İSTANBUL(AA) - Kanadalı turizm devi Four Seasons, Seyşeller’deki Desroches Adası’nda 2018 yılında hizmete açtığı tesisinde müşterilerine ‘dijital detoks’ imkanı sunuyor.

Four Seasons'dan yapılan açıklamaya göre, Seyşeller’de bulunan resort projesinde müşterilerine dijital detoks imkânı sunuyor. Hint Okyanusu’nun ortasında, Afrika kıtasının bin 600 kilometre açığında bulunan Four Seasons Resort Seychelles at Desroches Island, adadaki tek otel olarak dikkat çekiyor.

Sadece Four Seasons müşterilerinin kullanımına açık olan adada cep telefonu kullanmak imkansız çünkü adada bir baz istasyonu yok ve hiçbir şekilde cep telefonu çekmiyor. Dileyen müşterilere ise sadece tesis sınırları içerisinde kablosuz internet hizmeti sunuluyor.

Müşterilerinin birkaç hafta da olsa yoğun teknoloji kullanımından uzak kalmasını isteyen otel yönetimi, check-in yapan her bir kişi için özel bir bisiklet tahsis ediyor. Bunun yanında müşterileri için özel yoga, kano, şnorkel ve dalış aktiviteleri organize ediyor. Bunun yanında dileyen müşteriler, otelde hazırlattıkları yemek sepetleriyle Desroches Adası’nın derinliklerinde sakin ve huzurlu bir piknik yapabiliyor.