FİNANS

Lüks yatlar görsel şölene hazırlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 10.04.2019 14:39 | Son Güncelleme

Bodrum'da 2. TYBA Yacht Charter Show düzenlenecek - Tüm Yat İşletmecileri, Broker ve Acenteleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Sevi: - "Tekne sahiplerini, işletmecilerini ve brokerları karşı karşıya getirdiğimiz bir şov. Bu etkinlik, mavi yolculuğumuza katkıda bulunmak, ilerletmek, yat turizmini ileriye götürmek amacıyla yapılmış bir şovdur"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gelecek ay 2. TYBA Yacht Charter Show gerçekleştirilecek.

Tüm Yat İşletmecileri, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Sevi, Yalıkavak Marina'da 9-12 Mayıs'ta yapılacak etkinlik öncesi düzenlenen toplantıda, programa ilişkin bilgi verdi.

Sevi, bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinlikte, tekne sahiplerini, işletmecileri, yurt içi ve yurt dışından brokerları bir araya getireceklerini söyledi.

Charter Show'un halka kapalı yapılacağını, tamamen ticari amaçlı olduğunu belirten Sevi, "Tekne sahiplerini, işletmecilerini ve brokerları karşı karşıya getirdiğimiz bir şov. Bu etkinlik, mavi yolculuğumuza katkıda bulunmak, ilerletmek, yat turizmini ileriye götürmek amacıyla yapılmış bir şovdur. Etkinlikte teknelerin bir araya gelmesiyle büyük bir görsel şölen sunulacak." dedi.

- "25 ülkeden 140 broker katılacak"

TYBA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güneş Aysun da ilki geçen yıl gerçekleştirilen etkinliğe, 20 ülkeden farklı acentelerin de olduğu 50 teknenin katıldığını söyledi.

Amaçlarının profesyonelleri bir araya getirmek olduğunu belirten Aysun, "Çok iyi geri dönüşler aldık. Bu yıl da yine şov 4 gün sürecek. Yaklaşık 60 teknenin katılacağını öngörüyoruz. Kontenjanlarımız da doldu. Geçen yıla göre yurt dışından çok daha fazla acente ve broker bekliyoruz. 25 ülkeden yaklaşık 140 broker katılacak. Bu tür yat turizmi etkinlikleri Türkiye'nin tanıtımına da büyük fayda sağlıyor." diye konuştu.

Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan da turizmi yılın tamamına yaymayı hedeflediklerini dile getirerek, "Yalıkavak Marina yılın 'süper yat' marinası seçildi. Bu Bodrum ve Türkiye için çok önemli bir ödül. Türkiye'deki marinaların çok iyi olduğunu söylüyorduk, bu tescillenmiş oldu. Bodrum'da 12 ay boyunca hizmet veriyoruz. Bodrum'daki en büyük turizm yatırımlarından biriyiz." ifadesini kullandı.

Program çerçevesinde yatlarda Türk mutfağına özgü yemekler sunulacak, şef yarışmaları yapılacak. 'Yacht Hop' partilerinin yanı sıra Türk kıyılarındaki yat rotaları ve sektörle ilgili konuların tartışıldığı seminerler düzenlenecek.

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