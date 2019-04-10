Lüks yatlar görsel şölene hazırlanıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gelecek ay 2. TYBA Yacht Charter Show gerçekleştirilecek.

Tüm Yat İşletmecileri, Broker ve Acenteleri Derneği (TYBA) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Sevi, Yalıkavak Marina'da 9-12 Mayıs'ta yapılacak etkinlik öncesi düzenlenen toplantıda, programa ilişkin bilgi verdi.

Sevi, bu yıl ikincisi düzenlenecek etkinlikte, tekne sahiplerini, işletmecileri, yurt içi ve yurt dışından brokerları bir araya getireceklerini söyledi.

Charter Show'un halka kapalı yapılacağını, tamamen ticari amaçlı olduğunu belirten Sevi, "Tekne sahiplerini, işletmecilerini ve brokerları karşı karşıya getirdiğimiz bir şov. Bu etkinlik, mavi yolculuğumuza katkıda bulunmak, ilerletmek, yat turizmini ileriye götürmek amacıyla yapılmış bir şovdur. Etkinlikte teknelerin bir araya gelmesiyle büyük bir görsel şölen sunulacak." dedi.

- "25 ülkeden 140 broker katılacak"

TYBA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Güneş Aysun da ilki geçen yıl gerçekleştirilen etkinliğe, 20 ülkeden farklı acentelerin de olduğu 50 teknenin katıldığını söyledi.