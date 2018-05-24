M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,48 artarak 1 trilyon 840,6 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 18 Mayıs ile biten haftada M3 para arzı, yüzde 1,48 artışla 1 trilyon 840 milyar 578 milyon 539 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 813 milyar 762 milyon 705 bin lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 4,50 artarak 187 milyar 286 milyon 266 bin liraya, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,53 artışla 164 milyar 373 milyon 924 bin liraya yükseldi.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,19 gerileyerek 747 milyar 60 milyon 619 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 3,05 artarak 555 milyar 153 milyon 108 bin lira oldu.

