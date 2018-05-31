FİNANS

M3 para arzı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 15:10 | Son Güncelleme

M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 2,41 artarak 1 trilyon 884,9 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 25 Mayıs ile biten haftada M3 para arzı, yüzde 2,41 artışla 1 trilyon 884 milyar 948 milyon 547 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 840 milyar 578 milyon 539 bin lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,99 azalarak 183 milyar 557 milyon 607 bin liraya gerilerken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 13,18 artışla 186 milyar 31 milyon 292 bin liraya yükseldi.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,75 gerileyerek 741 milyar 425 milyon 70 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 5,84 artarak 587 milyar 593 milyon 548 bin lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
M3 Para Arzı

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