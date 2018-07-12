FİNANS

M3 para arzı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 12.07.2018 15:22 | Son Güncelleme

M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,11 artarak 1 trilyon 867,3 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 6 Temmuz ile biten haftada M3 para arzı, yüzde 0,11 artışla 1 trilyon 867 milyar 310 milyon 678 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 865 milyar 241 milyon 308 bin lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 6,66 azalarak 179 milyar 191 milyon 904 bin liraya gerilerken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,30 düşüşle 183 milyar 873 milyon 100 bin lira olarak gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,75 yükselerek 743 milyar 645 milyon 579 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 2,24 artarak 566 milyar 407 milyon 806 bin lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
M3 Para Arzı

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