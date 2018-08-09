M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,55 artarak 1 trilyon 949 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 3 Ağustos ile biten haftada M3 para arzı, yüzde 1,55 artışla 1 trilyon 948 milyar 789 milyon 6 bin liraya çıktı. M3 para arzı, bir önceki hafta 1 trilyon 9198 milyar 19 milyon 359 bin lira seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 0,85 azalarak 191 milyar 366 milyon 763 bin liraya gerilerken, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,20 artışla 183 milyar 340 milyon 207 bin lira olarak gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,94 artarak 764 milyar 943 milyon 240 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 3,70 yükselişle 611 milyar 789 milyon 860 bin lira oldu.

