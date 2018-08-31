M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,48 artarak 2 trilyon 112,4 milyar lira seviyesine yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 20 Ağustos'ta M3 para arzı, yüzde 1,48 artışla 2 trilyon 112 milyar 368 milyon 574 bin liraya çıktı. M3 para arzı, bir önceki hafta 2 trilyon 81 milyar 596 milyon 985 bin lira seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 4,71 azalarak 211 milyar 94 milyon 543 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 3,62 artışla 212 milyar 380 milyon 441 bin lira olarak gerçekleşti.
Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,36 artarak 767 milyar 16 milyon 791 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 3,80 yükselişle 696 milyar 497 milyon 644 bin lira oldu.
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