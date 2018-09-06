M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,34 artarak 2 trilyon 140,7 milyar lira seviyesine yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 31 Ağustos'ta M3 para arzı, yüzde 1,34 artışla 2 trilyon 140 milyar 716 milyon 179 bin liraya çıktı. M3 para arzı, bir önceki hafta 2 trilyon 112 milyar 368 milyon 574 bin lira seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,18 azalarak 206 milyar 494 milyon 823 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 8,94 artışla 231 milyar 370 milyon 179 bin lira olarak gerçekleşti.
Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 1,23 azalarak 757 milyar 571 milyon 851 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 5,56 yükselişle 735 milyar 237 milyon 267 bin lira oldu.
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