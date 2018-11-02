M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,65 artarak 2 trilyon 29 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 26 Ekim'de M3 para arzı, yüzde 0,65 artışla 2 trilyon 28 milyar 975 milyon 589 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 26 Ekim ile biten haftada 2 trilyon 15 milyar 967 milyon 65 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 4,51 azalarak 167 milyar 256 milyon 543 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 3,88 artarak 220 milyar 653 milyon 477 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,56 azalışla 791 milyar 12 milyon 995 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 3,04 yükselişle 670 milyar 463 milyon 357 bin lira oldu.

