FİNANS

M3 para arzı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 14:54 | Son Güncelleme

M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,81 artarak 2 trilyon 1,1 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 16 Kasım'da M3 para arzı, yüzde 0,81 artışla 2 trilyon 1 milyar 59 milyon 430 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 9 Kasım ile biten haftada 1 trilyon 985 milyar 26 milyon 879 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,61 artarak 167 milyar 845 milyon 409 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,02 yükselişle 211 milyar 906 milyon 936 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,61 artışla 801 milyar 223 milyon 636 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 0,60 yükselişle 645 milyar 190 milyon 145 bin lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
M3 Para Arzı TCMB

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