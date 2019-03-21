FİNANS

M3 para arzı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 15:15 | Son Güncelleme

TCMB verilerine göre, 15 Mart'ta M3 para arzı, yüzde 2,50 artışla 2 trilyon 123 milyar 549 milyon 292 bin liraya çıktı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 2,50 artarak 2 trilyon 123,5 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre,15 Mart'ta M3 para arzı, yüzde 2,50 artışla 2 trilyon 123 milyar 549 milyon 292 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 8 Mart'ta 2 trilyon 71 milyar 702 milyon 607 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 9,39 artarak 184 milyar 127 milyon 290 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,77 artarak 235 milyar 662 milyon 258 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,65 artarak 779 milyar 644 milyon 682 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 3,03 yükselerek 718 milyar 63 milyon 109 bin lira oldu.

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M3 Para Arzı

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