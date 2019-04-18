M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 1,19 artarak 2 trilyon 187,7 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 12 Nisan'da M3 para arzı, yüzde 1,19 artışla 2 trilyon 187 milyar 672 milyon 500 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 5 Nisan'da 2 trilyon 161 milyar 884 milyon 506 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,72 artarak 175 milyar 61 milyon 565 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,59 artışla 256 milyar 225 milyon 911 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,23 yükselerek 762 milyar 152 milyon 654 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 1,32 artışla 771 milyar 945 milyon 519 bin lira oldu.

