FİNANS

M3 para arzı arttı

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 15:01 | Son Güncelleme

TCMB verilerine göre, 26 Nisan'da M3 para arzı, yüzde 0,67 artışla 2 trilyon 240,6 milyar liraya çıktı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,67 artarak 2 trilyon 240,6 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 26 Nisan'da M3 para arzı, yüzde 0,67 artışla 2 trilyon 240 milyar 589 milyon 216 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 19 Nisan'da 2 trilyon 225 milyar 596 milyon 874 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 1,14 azalarak 179 milyar 333 milyon 728 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 1,64 artışla 263 milyar 487 milyon 622 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,62 yükselerek 779 milyar 727 milyon 399 bin lira, vadeli YP mevduatı da yüzde 0,75 artışla 792 milyar 200 milyon 750 bin lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
M3 Para Arzı TCMB

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